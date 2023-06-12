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Трупная вода в кранах: как трагедией на Каховской ГЭС могут воспользоваться россияне

12 июня 2023 12:34
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Загрязненное море: действительно ли существуют инфекции
Загрязненная вода из-под крана. Фото: nikvesti.com/ru
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Уже неделю, как Украина приходит в себя от трагедии на Каховской ГЭС, которую взорвали россияне. Людей до сих пор эвакуируют из затопленных населенных пунктов в Херсонской области, а соседние регионы страдают из-за экологической катастрофы. В сети распространяются новости об инфекциях, трупах в море и воде с червями из кранов в Николаеве.

Правда ли, что ситуация с экологией критична и как информационным пространством могут воспользоваться россияне в свою пользу, в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал химик-токсиколог Владимир Саркисян.

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Химик-токсиколог Владимир Саркисян. Фото: Новини.LIVE`

"Люди паникуют и могут прибегнуть к глупым рекомендациям, а этим могут воспользоваться россияне. Скажем, вспышка какой-то инфекции — это серьезный деморализующий фактор. Отсутствие питьевой воды или слухи о том, что власть специально в краны поставляет трупную воду — это может повлечь за собой панику. А нам эта паника точно не нужна", — сказал эксперт.

Он считает, что видео с плохой водой, которая якобы течет из кранов в Николаеве — фейк. И еще раз напомнил людям не пользоваться лайфхаками для очистки воды из Днепра, а вообще ее не использовать для собственной безопасности.

Напомним, подрыв Каховского водохранилища привел не только к смерти людей и животных, разрушению сотен домов, но и к настоящей экологической угрозе. В ОК "Юг" опубликовали видео вида Черного моря с высоты птичьего полета, на котором видны экологические последствия террористических действий оккупантов.

Одесское побережье сильно загрязнилось после подрыва оккупантами водохранилища в Херсонской области. Мусора каждый час становится все больше.

По данным экспертов, в Одессе изменился состав морской воды, что приведет к новым экологическим проблемам.

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