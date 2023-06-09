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Чи можна на Миколаївщині купатися водою з-під крана: порада хіміка

9 червня 2023 14:28
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Вода у Миколаєві: якість та небезпека використання
Забруднена вода з-під крана. Фото: nikvesti.com/ua
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Миколаївщина стала другим регіоном після Херсонщини, який постраждав внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС. В самому Миколаєві проблема з питною водою була ще з початку повномасштабної війни, тепер вона загострилася. 

Чи варто перейматися якістю технічної води з-під крану і чи безпечно в ній купатися, в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE розповів хімік-токсиколог Володимир Саркісян. 

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Хімік-токсиколог Володимир Саркісян. Фото: Facebook

"Стосовно черв'яків та іншого кольору води в Миколаєві, я б перевірив джерело подібних новин та відео в Інтернеті. На мій погляд, це просто неможливо. Що стосується води із джерел з зони ризику, не варто обробляти нею відкриті рани, бо це може принести якусь заразу. Що стосується взагалі заражень шкіри, такої небезпеки немає", — сказав експерт. 

За його словами, з водою з Дніпра поки не було таких випадків, щоб з’явилися речовини, які могли б отруїти людей. 

"Якщо ж вода заражена, забруднена, то немає сенсу нею просто користуватися. Ні про яку фільтрацію не може бути мови", – додав хімік.

Раніше ми писали, що порушення всіх водних комунікацій призведе до розмноження інфекцій та бактерій. Сотні тварин, які, на жаль, не змогли врятуватися, також розкладатимуться у воді, створюючи додаткове навантаження на епідеміологічну обстановку в Херсонській області.

У Дніпропетровській області внаслідок терористичного знищення росіянами Каховської ГЕС  почався масовий мор риби. Сотні тон риби залишилися на водоймах. Фахівці попереджають, що така ж ситуація найближчими днями може виникнути в інших постраждалих регіонах країни.

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