Столтенберг созывает Совет Украина — НАТО: когда состоится встреча

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созывает Совет Украина — НАТО по просьбе Киева. На встрече планируют обсудить "последние события", в частности транспортировку украинского зерна через Черное море.

Об этом сообщает агентство DPA.

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По словам спикера Альянса Оаны Лунгеску, встреча состоится не на уровне послов. Она намечена на среду, 26 июля.

На встрече стороны "проведут консультации по поводу последних событий и обсудят транспортировку украинского зерна через Черное море".

Напомним, ранее в министерстве обороны России сделали ряд заявлений о прекращении Черноморского "зернового соглашения". Там продолжают угрожать.

Добавим, Белый дом предупредил Украину, что Россия может нацелиться против зерновых объектов, в частности атаковать украинские суда в Черном море.