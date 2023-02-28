Столтенберг розповів, коли Україна зможе розраховувати на членство в НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг

Незважаючи на те, що перспектива членства України в НАТО поки що далека, НАТО продовжуватиме надавати підтримку Україні після закінчення конфлікту, щоб зміцнити її оборонну спроможність.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Фінляндії.

Україна в НАТО

Столтенберг підкреслив, що члени НАТО домовилися, що Україна стане членом альянсу в майбутньому, проте наразі важливо підтримувати Україну та зберігати її як суверенну та незалежну державу. Він також зазначив, що НАТО допомагатиме Україні побудувати міцну оборону після закінчення війни, щоб росія не розпочала агресивні дії знову.

Генсек НАТО наголосив на важливості забезпечення гарантій безпеки для України та підтримав українську ініціативу створення оборонного договору із Заходом, що, на його думку, може допомогти Україні зміцнити свою безпеку. Він також наголосив, що НАТО продовжить надавати допомогу Україні в рамках Партнерства за мир, яке включає співробітництво у сфері безпеки та оборони, у тому числі тренінги та навчання.

Нагадаємо, що чиновники Великої Британії, Франції та Німеччини готують договір Україна — НАТО. Однак цей документ не забезпечить належного захисту і, ймовірно, підштовхне до невигідних переговорів із москвою.

Як зазначають аналітики ISW, точних положень угоди не визначено, але офіційні особи вказали, що документ забезпечить Україну сучасним військовим обладнанням, зброєю та боєприпасами, але не захистом за статтею V чи зобов'язаннями щодо розміщення сил НАТО в Україні.

Відомо, що цей пакт прагне забезпечити Україну таким чином, щоб українські сили могли вести контрнаступ, який приведе росію до столу переговорів та дотримає будь-якої майбутньої російської агресії.