Столтенберг рассказал когда Украина сможет рассчитывать на членство в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Несмотря на то, что перспектива членства Украины в НАТО пока еще далека, НАТО будет продолжать оказывать поддержку Украине после окончания конфликта, чтобы укрепить ее оборонную способность.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Финляндии.

Украина в НАТО

Столтенберг подчеркнул, что члены НАТО договорились, что Украина станет членом альянса в будущем, однако в настоящее время важно поддерживать Украину и сохранять ее как суверенное и независимое государство. Он также отметил, что НАТО будет помогать Украине построить крепкую оборону после окончания войны, чтобы россия не начала агрессивные действия снова.

Генсек НАТО подчеркнул важность обеспечения гарантий безопасности для Украины и поддержал украинскую инициативу создания оборонного договора с Западом, что, по его мнению, может помочь Украине укрепить свою безопасность. Он также подчеркнул, что НАТО продолжит оказывать помощь Украине в рамках Партнерства за мир, которое включает сотрудничество в сфере безопасности и обороны, в том числе тренинги и учения.

Напомним, что чиновники Великобритании, Франции и Германии готовят договор Украина — НАТО. Однако этот документ не обеспечит надлежащую защиту и, вероятно, подтолкнет к невыгодным переговорам с москвой.

Как отмечают аналитики ISW, точные положения соглашения не определены, но официальные лица указали, что документ обеспечит Украину современным военным оборудованием, оружием и боеприпасами, но не защитой по статье V или обязательствами по размещению сил НАТО в Украине.

Известно, что этот пакт стремится обеспечить Украину таким образом, чтобы украинские силы могли вести контрнаступление, которое приведет россию к столу переговоров и сдержит любую будущую российскую агрессию.