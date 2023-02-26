В ISW рассказали, выгоден ли Украине договор о сближении с НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Чиновники Великобритании, Франции и Германии готовят договор Украина-НАТО. Однако этот документ не обеспечит надлежащую защиту и, вероятно, подтолкнет к невыгодным переговорам с москвой.

Об этом говорится в материале американского Института изучения войны.

Что не так с договором о сближении с НАТО

Как отмечают аналитики ISW, точные положения соглашения не определены, но официальные лица указали, что документ обеспечит Украину современным военным оборудованием, оружием и боеприпасами, но не защитой по статье V или обязательствами по размещению сил НАТО в Украине.

Известно, что этот пакт стремится обеспечить Украину таким образом, чтобы украинские силы могли вести контрнаступление, которое приведет россию к столу переговоров и сдержит любую будущую российскую агрессию.

Однако, как акцентирует The Wall Street Journal, эти официальные лица высказали предостережение о способности Запада долго предоставлять Украине оружие и поддерживать способность украинских сил полностью отвоевать давно оккупированные территории, в частности Крым.

Напомним, Владимир Зеленский отметил, что если согласиться на границы 2014 года, люди будут жить и знать, что через несколько лет кафиры вернутся. По словам Президента, Украина должна вернуть всю территорию, которая была признана миром в 1991 году.