Стефанішина про "мирну" дискусію в НАТО: можуть бути "непристойні" пропозиції Україні

Віцепрем’єрка з євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Фото: google

За словами віцепрем'єрки з євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, що деякі країни НАТО ведуть перемовини щодо мирних пропозицій для України, які наша держава вважає неприйнятними. Водночас, такі дискусії не мають підтримки.

Про це Ольга Стефанішина заявила в інтерв'ю для видання Радіо Свобода.

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"До українських офіційних осіб ніхто з лідерів, політиків або колег з дипломатичного, політичного корпусу не звертався з такими пропозиціями, вочевидь, розуміючи, що це буде прийнято як ознака слабкості і недалекоглядності", — зазначила Ольга Стефанішина.

Вона додала, що не розмовляла з цього приводу з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом під час їхніх переговорів 14 вересня.

"Воно не є на порядку на порядку денному взагалі будь-яких дебатів і перемовин. І, скажімо так, не є предметом якихось дискусій, які необхідно порушувати на цьому рівні. Ми знаємо деяких представників країн НАТО, які обговорюють або мають в голові такі думки, але вони точно не мають ніякого підґрунтя і підтримки", — наголосила Стефанішина.

Нагадаємо, у серпні цього року керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен заявив, що поступки України своїми територіями для Росії можуть поставити крапку у війні.

Додамо, що на заяву політика відреагували у МЗС України.