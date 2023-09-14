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У Болгарії збудують нову базу НАТО

14 вересня 2023 14:04
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Болгарії збудують нову базу НАТО
Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев на фоні прапору Болгарії та НАТО. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Болгарія хоче побудувати на території своєї країни базу НАТО. Будівництво планують завершити до 2025 року. 

Про це йдеться у матеріалі видання Болгарська агенція новин (BTA).

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Що відомо про базу НАТО у Болгарії

Повідомляється, що база НАТО розташовуватиметься у регіоні Ямбол, що на південному сході Болгарії. Однак, точне місце поки що невідомо. 

За словами міністра оборони Тодора Тагарева, база матиме вигляді невиликого містечка. Дані інфраструктура створить "можливості і для економічного і соціального розвитку регіону".

План передбачає облаштування казарм, доріг і складів техніки. Приблизна вартість будівництва складе близько 51,1 мільйонів євро. Відомо, що Болгарія має ресурси для реалізації проєкту, але частину коштів також надасть НАТО.

Зазначається, що база НАТО має бути готова до 2025 року. Основна частина офіцерів прибуде з Італії. Водночас, приблизно тисяча військовослужбовців Альянсу перебувають в Болгарії, на американській базі в Ново Село.

Нагадаємо, у Болгарії скасували заборону на імпорт українського зерна з 15 вересня. Проте наразі це рішення не має значення, адже заборона падає на рівні Європейського Союзу. 

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