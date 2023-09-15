Стефанишина о "мирной" дискуссии в НАТО: могут быть "непристойные" предложения Украине

Вицепремьер по евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Фото: google

По словам вице-премьера по евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, некоторые страны НАТО ведут переговоры о мирных предложениях для Украины, которые наше государство считает неприемлемыми. В то же время такие дискуссии не имеют поддержки.

Об этом Ольга Стефанишина заявила в интервью для издания Радио Свобода.

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"К украинским официальным лицам никто из лидеров, политиков или коллег из дипломатического, политического корпуса не обращался с такими предложениями, очевидно, понимая, что это будет принято как признак слабости и недальновидности", — отметила Ольга Стефанишина.

Она добавила, что не разговаривала на этот счет с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом во время их переговоров 14 сентября.

"Оно не на повестке дня вообще каких-либо дебатов и переговоров. И, скажем так, не является предметом каких-то дискуссий, которые необходимо поднимать на этом уровне. Мы знаем некоторых представителей стран НАТО, которые обсуждают или имеют в голове такие мнения , но у них точно нет никакой основы и поддержки", — подчеркнула Стефанишина.

Напомним, в августе этого года руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Енссен заявил, что уступки Украины своими территориями для России могут поставить точку в войне.

Добавим, что на заявление политика отреагировали в МИД Украины.