Франція передасть Україні систему ППО Mamba

Стало відомо, коли Франція передасть Україні системи ППО Mamba
Франція та Італія передадуть Україні системи протиповітряної оборони середньої дальності Mamba. Це може статися навесні 2023 року.
Про це повідомив у Twitter глава Міноборони Франції Себастьян Лекорню.
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Передача ППО для України
"З міністром оборони Італії Гвідо Крозетто ми вирішили передати в Україну навесні 2023 ЗРК SAMP/T-Mamba", — написав він.
При цьому Лекорню додав, що системи ППО дозволять захистити громадянське населення України від атак з боку Росії.
"Надання такої системи є відповіддю на невідкладність, висловлену Олексієм Резніковим, міністром оборони України, його французьким та італійським колегам із захисту цивільного населення та інфраструктури від російських атак з повітря", — йдеться у пресрелізі Міноборони Франції.
MAMBA — еквівалент американської системи Patriot — вже було розгорнуто в Румунії для захисту надзвичайно стратегічного регіону порту Констанца на Чорному морі.
Avec @GuidoCrosetto, nous avons décidé de livrer à l’Ukraine au printemps 2023 un système de défense antiaérienne SAMP/T-MAMBA.— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) February 3, 2023
Ce système permettra de protéger les populations et infrastructures civiles face aux attaques russes, une urgence exprimée par @oleksiireznikov. pic.twitter.com/oVAjg6x19t
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки не забороняли союзникам передавати Україні літаки F-16, які перебувають на озброєнні різних країн. Водночас Пентагон не поспішає надати ЗСУ власні літаки, пояснюючи це логістичними проблемами.
Також ми писали, що Франція та Австралія співпрацюватимуть у рамках багатомільйонного проєкту з виробництва артилерійських снарядів калібру 155 мм. Їх передаватимуть українським військовим.
Додамо, Норвегія якнайшвидше відправить в Україну танки Leopard 2 німецького виробництва. Швидше за все, вони прибудуть до України вже у березні.