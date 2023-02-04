Франція передасть Україні систему ППО Mamba

Система ППО Mamba

Франція та Італія передадуть Україні системи протиповітряної оборони середньої дальності Mamba. Це може статися навесні 2023 року.

Про це повідомив у Twitter глава Міноборони Франції Себастьян Лекорню.

Передача ППО для України

"З міністром оборони Італії Гвідо Крозетто ми вирішили передати в Україну навесні 2023 ЗРК SAMP/T-Mamba", — написав він.

При цьому Лекорню додав, що системи ППО дозволять захистити громадянське населення України від атак з боку Росії.

"Надання такої системи є відповіддю на невідкладність, висловлену Олексієм Резніковим, міністром оборони України, його французьким та італійським колегам із захисту цивільного населення та інфраструктури від російських атак з повітря", — йдеться у пресрелізі Міноборони Франції.

MAMBA — еквівалент американської системи Patriot — вже було розгорнуто в Румунії для захисту надзвичайно стратегічного регіону порту Констанца на Чорному морі.

Avec @GuidoCrosetto, nous avons décidé de livrer à l’Ukraine au printemps 2023 un système de défense antiaérienne SAMP/T-MAMBA.



Ce système permettra de protéger les populations et infrastructures civiles face aux attaques russes, une urgence exprimée par @oleksiireznikov. pic.twitter.com/oVAjg6x19t — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) February 3, 2023

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки не забороняли союзникам передавати Україні літаки F-16, які перебувають на озброєнні різних країн. Водночас Пентагон не поспішає надати ЗСУ власні літаки, пояснюючи це логістичними проблемами.

Також ми писали, що Франція та Австралія співпрацюватимуть у рамках багатомільйонного проєкту з виробництва артилерійських снарядів калібру 155 мм. Їх передаватимуть українським військовим.

Додамо, Норвегія якнайшвидше відправить в Україну танки Leopard 2 німецького виробництва. Швидше за все, вони прибудуть до України вже у березні.