У Норвегії розповіли, коли Україна отримає танки Leopard 2

До кінця березня Україна отримає від Норвегії танки Leopard 2
Норвегія якнайшвидше відправить в Україну танки Leopard 2 німецького виробництва. Найімовірніше, вони прибудуть в Україну вже у березні.
Про це в інтерв'ю AFP заявив міністр оборони країни Бьорн Арільд Грам.
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Наразі офіційне Осло не називає кількості танків, які планують відправити в Україну.
"Ми ще не визначили кількості", — сказав міністр оборони Бьорн Арільд Грам у коментарі агентству AFP.
Втім, за його словами, Leopard 2 прибудуть в Україну вже в кінці березня.
Як відомо, до України вже прямують бойові машини піхоти M2 Bradley, які увійшли до нового пакета допомоги від США. Днями в Пентагоні повідомляли, що вантаж, що містить понад 60 Bradley, залишив береги Норт-Чарлстона в Південній Кароліні минулого тижня. Він має забезпечити українським силам додаткові наступальні та оборонні можливості захисту кордонів від незаконного вторгнення рф.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри.
Володимир Зеленський подякував канцлерові Німеччини Олафу Шольцу за передачу Україні танків Leopard. За словами гаранта, цей крок — зелене світло усім іншим партнерам щодо аналогічної зброї.
Також міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Мадрид готовий надати Україні танки Leopard 2 німецького виробництва. Техніка буде передана після того, як Німеччина надасть на це згоду.