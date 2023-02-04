Франция передаст Украине систему ПВО Mamba

Cистема ПВО Mamba

Франция и Италия передадут Украине системы противовоздушной обороны средней дальности Mamba. Это может произойти весной 2023 года.

Об этом сообщил в Twitter глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.

Передача ПВО для Украины

"С министром обороны Италии Гвидо Крозетто мы решили передать в Украину весной 2023 года ЗРК SAMP/T-Mamba", — написал он.

При этом Лекорню добавил, что системы ПВО позволят защитить гражданское население Украины от атак со стороны рф.

"Предоставление такой системы является ответом на неотложность, высказанную Алексеем Резниковым, министром обороны Украины, его французским и итальянским коллегам по защите гражданского населения и инфраструктуры от российских атак с воздуха", — говорится в пресс-релизе МИнобороны Франции.

MAMBA – эквивалент американской системы Patriot – уже была развернута в Румынии для защиты чрезвычайно стратегического региона порта Констанца на Черном море.

Напомним, Соединенные Штаты Америки не запрещали союзникам передавать Украине самолеты F-16, находящиеся на вооружении разных стран. В то же время Пентагон не спешит предоставить ВСУ собственные самолеты, объясняя это логистическими проблемами.

Также мы писали, что Франция и Австралия будут сотрудничать в рамках многомиллионного проекта по производству артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Их будут передавать украинским военным.

Добавим, Норвегия как можно быстрее отправит в Украину танки Leopard 2 немецкого производства. Скорее всего, они прибудут в Украину уже в марте.