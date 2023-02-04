Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Безопасность arrow Стало известно, когда Франция передаст Украине системы ПВО Mamba arrow

Стало известно, когда Франция передаст Украине системы ПВО Mamba

4 февраля 2023 08:47
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Франция передаст Украине систему ПВО Mamba
Cистема ПВО Mamba
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Франция и Италия передадут Украине системы противовоздушной обороны средней дальности Mamba. Это может произойти весной 2023 года.

Об этом сообщил в Twitter глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.

Читайте также:

Передача ПВО для Украины

"С министром обороны Италии Гвидо Крозетто мы решили передать в Украину весной 2023 года ЗРК SAMP/T-Mamba", — написал он.

При этом Лекорню добавил, что системы ПВО позволят защитить гражданское население Украины от атак со стороны рф.

"Предоставление такой системы является ответом на неотложность, высказанную Алексеем Резниковым, министром обороны Украины, его французским и итальянским коллегам по защите гражданского населения и инфраструктуры от российских атак с воздуха", — говорится в пресс-релизе МИнобороны Франции.

MAMBA – эквивалент американской системы Patriot – уже была развернута в Румынии для защиты чрезвычайно стратегического региона порта Констанца на Черном море.

Напомним, Соединенные Штаты Америки не запрещали союзникам передавать Украине самолеты F-16, находящиеся на вооружении разных стран. В то же время Пентагон не спешит предоставить ВСУ собственные самолеты, объясняя это логистическими проблемами.

Также мы писали, что Франция и Австралия будут сотрудничать в рамках многомиллионного проекта по производству артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Их будут передавать украинским военным.

Добавим, Норвегия как можно быстрее отправит в Украину танки Leopard 2 немецкого производства. Скорее всего, они прибудут в Украину уже в марте.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

09:13 ВСУ уже отправили на тот свет более 130 тыс. оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях россиян

09:07 В Украине масштабная воздушная тревога: что произошло

Эксклюзив

09:05 Не спешат с истребителями, чтобы не разозлить россию

08:49 Оказывал помощь мирным жителям до последнего: в Бахмуте погиб волонтер из США

08:45 Какой праздник отмечают 4 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

08:35 Поставка истребителей F-16 должна быть согласована со всеми странами-партнерами

08:26 Во Франции арестовали итальянского босса мафии, который работал шеф-поваром

08:23 В Мелитополе коллаборанты ходят по квартирам горожан с квитанциями о фейковых долгах

08:15 Андре Тан признался, что Пако Рабанн оказал существенное влияние на его жизнь: как именно

08:10 В воздушное пространство США залетел шпионский воздушный шар из Китая: все подробности

Новина з відео

23:53 У Дорна выйдет трек в соавторстве с россиянином: как оправдался певец

Новина з відео

21:05 Есть понимание, что начать переговоры о членстве Украины в ЕС можно в этом году, — Зеленский

Эксклюзив

18:30 Актуально или нет: как одесситы относятся к дерусификации

Новина з відео

17:14 В Одесской области разоблачили коррупционную схему оформления документов моряков: подробности

Новина з відео

17:00 Гороскоп на 4 февраля: Близнецам — уединение и отдых, Девам — встать на путь перемен

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

15:51 СБУ поймала на взятке чиновников таможни в Черновицкой области

Новина з відео

15:26 Деньги в диване и нажива на ВСУ: самые громкие коррупционные скандалы, шокировавшие Украину на этой неделе

Новина з відео

12:55 Враг не пройдет: на севере усиленно охраняют объекты критической инфраструктуры от диверсантов

Новина з відео

11:20 Одесса технически готова к переходу на графики отключения света

Новина з відео

09:49 В оккупированном Энергодаре взорвался автомобиль: росСМИ сообщают о смерти коллаборанта

Эксклюзив

08:00 Истребители F-16 для Украины: взгляд из Конгресса США

Эксклюзив

19:00 Саммит о вступлении Украины в ЕС прошел под сирены и взлеты российских носителей ракет "Кинжал": все подробности встречи

Эксклюзив

18:00 "Бить, вывозить поездами или не обращать внимания?": интервью с Ириной Фарион о методах борьбы с русскоязычными

17:03 В Харькове обговорили новый генплан города: что планируют изменить

17:01 Танцы Лаврова с бубном: что представляют собой потенциальные союзники россии в Африке

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

15:26 Деньги в диване и нажива на ВСУ: самые громкие коррупционные скандалы, шокировавшие Украину на этой неделе

08:00 Что ждать от гривни в 2023 году

Эксклюзив

17:30 "Ближайшие месяцы будут тяжелыми. Следует приготовиться к большим потерям", — Кузан

Эксклюзив

17:09 Астролог назвала даты, когда ждать ракетных обстрелов в феврале

16:31 Ничего святого: как пропагандисты кремля от бессилия вспоминают бога, а действуют как сатана

Актуальное по теме

None 4 Февраль 09:12

ВСУ уже отправили на тот свет более 130 тыс. оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях россиян

None 4 Февраль 09:13

В Украине масштабная воздушная тревога: что произошло

None 4 Февраль 07:38

Не спешат с истребителями, чтобы не разозлить россию

None 4 Февраль 08:56

Оказывал помощь мирным жителям до последнего: в Бахмуте погиб волонтер из США

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB