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США застерегли Росію щодо американських ядерних технологій на ЗАЕС, — CNN

18 квітня 2023 20:17
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
США застерегли Росію щодо американських ядерних технологій на ЗАЕС, — CNN
Запорізька атомна електростанція у місті Енергодар. Фото: facebook.com/zapnpp
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Сполучені Штати заявили, що на Запорізькій атомній електростанції містяться чутливі американські ядерні технології. Тому Вашингтон закликає Росію не чіпати їх.

Про це повідомляє CNN.

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Листи від Міністерства енергетики США

За даними телеканалу, листі, який Міністерство енергетики США надіслало Росатому, зазначається, що Запорізька атомна електростанція в Енергодарі "містить ядерні технічні дані американського походження, що перебувають під експортним контролем уряду США".

Міненергетики США надіслало листа Росатому у зв'язку з тим, що російські війська продовжують контролювати ЗАЕС. Через інтенсивні російські обстріли в цьому районі станцію часто відключали від енергосистеми України, що викликало побоювання в Європі з приводу можливості ядерної аварії.

Американське відомство попередило Росатом у листі, що поводження з американськими технологіями будь-якими російськими громадянами або організаціями незаконним. 

"Згідно із законодавством США, неуповноважені особи, включно з російськими громадянами та російськими організаціями, такими як Росатом і його дочірні компанії, свідомо та навмисно отримують доступ, володіють, контролюють, експортують, зберігають, вилучають, розглядають, реекспортують, надсилають, передають, копіюють, маніпулюють такою технологією чи технічними даними, або надсилають, чи уповноважують інших робити те саме, без того, щоб такі російські організації стали уповноваженими одержувачами за рішенням Міністерства енергетики", — йдеться у повідомленні. 

В іншому листі директора Управління з політики нерозповсюдження Міністерства енергетики США Андреа Феркіля генінспектору Міненергетики описується технологія, яку США експортували в Україну для використання на ЗАЕС. У листі також наголошується, що відомство "не має жодних записів щодо поточного дозволу на передання цієї технології та технічних даних будь-якому російському громадянину або організації".

Нагадаємо, раніше російському громадянину, який очолив незаконну структуру на Запорізькій АЕС, оголосили підозру. Він схиляв українських громадян, що працюють на ЗАЕС, до державної зради.

Міністр енергетики України Герман Галущенко раніше заявив, що ситуація на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції погіршується. Перш за все йдеться про питання її технічної експлуатації.

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