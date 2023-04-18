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Галущенко розповів про ситуацію на тимчасово окупованій ЗАЕС

18 квітня 2023 16:26
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Галущенко розповів про ситуацію на тимчасово окупованій ЗАЕС
Міністр енергетики України Герман Галущенко. Фото: Уніан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Ситуація на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції погіршується. Перш за все мова йде про її технічну експлуатацію.

Про це інформує РБК-Україна, опираючись на заяву міністра енергетики Германа Галущенка.

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"Це не тільки моя оцінка або наше бачення. Ми з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі говорили, і те ж саме бачать його експерти, що ситуація погіршується. Перш за все з точки зору технічної експлуатації станції", — сказав Галущенко.

Міністр також нагадав, що персонал ЗАЕС вже другий рік перебуває під постійним тиском і терором окупантів.

"Психологічно це дуже складно, тим більше людям, які відповідають за ядерну операційну безпеку на майданчику. Вони приймають рішення, від яких залежить безпека. Тому ситуація складна", — додав Галущенко.

Нагадаємо, що сьогодні, 18 квітня, російському громадянину, який очолив незаконну структуру на Запорізькій АЕС, оголосили підозру. Він схиляв українських громадян, що працюють на ЗАЕС, до державної зради.

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