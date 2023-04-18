Галущенко розповів про ситуацію на тимчасово окупованій ЗАЕС
Ситуація на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції погіршується. Перш за все мова йде про її технічну експлуатацію.
Про це інформує РБК-Україна, опираючись на заяву міністра енергетики Германа Галущенка.
Ситуація на ЗАЕС
"Це не тільки моя оцінка або наше бачення. Ми з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі говорили, і те ж саме бачать його експерти, що ситуація погіршується. Перш за все з точки зору технічної експлуатації станції", — сказав Галущенко.
Міністр також нагадав, що персонал ЗАЕС вже другий рік перебуває під постійним тиском і терором окупантів.
"Психологічно це дуже складно, тим більше людям, які відповідають за ядерну операційну безпеку на майданчику. Вони приймають рішення, від яких залежить безпека. Тому ситуація складна", — додав Галущенко.
Нагадаємо, що сьогодні, 18 квітня, російському громадянину, який очолив незаконну структуру на Запорізькій АЕС, оголосили підозру. Він схиляв українських громадян, що працюють на ЗАЕС, до державної зради.