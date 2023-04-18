США предостерегли Россию по поводу американских ядерных технологий на ЗАЭС, — CNN

Запорожская атомная электростанция в городе Энергодар. Фото: facebook.com/zapnpp

Соединенные Штаты заявили, что на Запорожской атомной электростанции находятся чувствительные американские ядерные технологии. Поэтому Вашингтон призывает Россию не трогать их.

Об этом сообщает CNN.

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Письма от Министерства энергетики США

По данным телеканала, в письме, которое Министерство энергетики США направило Росатому, отмечается, что Запорожская атомная электростанция в Энергодаре "содержит ядерные технические данные американского происхождения, находящиеся под экспортным контролем правительства США".

Минэнергетики США направило письмо Росатому в связи с тем, что российские войска продолжают контролировать ЗАЭС. Из-за интенсивных российских обстрелов в этом районе станцию часто отключали от энергосистемы Украины, что вызвало опасения в Европе по поводу возможности ядерной аварии.

Американское ведомство предупредило Росатом в письме, что обращение с американскими технологиями какими-либо российскими гражданами или организациями незаконно.

"Согласно законодательству США, неуполномоченные лица, включая российских граждан и российские организации, такие как Росатом и его дочерние компании, сознательно и намеренно получают доступ, владеют, контролируют, экспортируют, хранят, изымают, рассматривают, реэкспортируют, присылают, передают, копируют, манипулируют такой технологией или техническими данными, или посылают, или уполномочивают других делать то же самое, без того, чтобы такие российские организации стали уполномоченными получателями по решению Министерства энергетики", — говорится в сообщении.

В другом письме директора Управления по политике нераспространения Министерства энергетики США Андреа Феркиля генинспектору Минэнергетики описывается технология, которую США экспортировали в Украину для использования на ЗАЭС. В письме также отмечается, что ведомство "не имеет никаких записей о текущем разрешении на передачу этой технологии и технических данных любому российскому гражданину или организации".

Напомним, ранее российскому гражданину, возглавившему незаконную структуру на Запорожской АЭС, объявили подозрение. Он склонял украинских граждан, работающих на ЗАЭС, к государственной измене.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ситуация на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции ухудшается. Прежде всего, речь идет о вопросах ее технической эксплуатации.