Ракетна атака на Україну 16 лютого - скільки було запущено та збито ракет

Скільки ракет було запущено та збито під час нічної атаки: відповідь ЗСУ
Під час масованого обстрілу України в ніч проти 16 лютого, Збройні сили України збили 16 із 32 російських ракет. Силами та засобами Повітряних Сил Збройних сил України знищено 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59.
Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
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Запуск ракет
У повідомленні вказується, що росіяни застосували 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із двох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс із району Каспійського моря, 8 крилатих ракет "Калібр" із фрегата з акваторії Чорного моря, 12 крилатих ракет Х-22 далеких бомбардувальників Ту-2 з району Курська та дві керовані авіаційні ракети Х-59 із двох літаків тактичної авіації Су-35 із Мелітополя.
"На жаль, частина крилатих ракет Х-22 досягла своєї мети, вразивши об'єкти критичної інфраструктури. На цей час на озброєнні немає вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет", — йдеться у повідомленні ЗСУ.
Нагадаємо, що глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що росія змінила тактику масованих атак на Україну. Тепер окупанти використовують фальш-цілі.
За словами голови ОП, росіяни вночі запускали БпЛА та ракети. Внаслідок атаки потрапляння на Півночі, Заході України, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.