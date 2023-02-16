Россия изменила тактику массированных ракетных атак на Украину

Глава Офиса Президента Андрей Ермак

Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что россия изменила тактику массированных атак на Украину. Теперь оккупанты используют фальш-цели.

Об этом Ермак написал в Telegram.

Изменение массированных атак

По словам главы ОП, россияне ночью запускали БпЛА и ракеты. В результате атаки попадание на Севере, Западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях.

"Россияне несколько изменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели. Но ПВО справилось с большинством вражеских ракет и БпЛА", — указал Ермак.

Напомним, что в ночь с 15 на 16 февраля российские оккупационные войска нанесли очередной ракетный удар по территории Украины. Был поражен один из объектов критической инфраструктуры во Львовской области.

Причиной называют пуски ракет Х-22 из района Азовского моря. В нескольких областях по российским ракетам успешно отработала украинская система ПВО.

Одна из ракет долетела до Львовской области, где попала в объект критической инфраструктуры. По информации главы Львовской ОВА, обошлось без жертв и пострадавших. На месте попадания начался пожар, который был оперативно потушен.

Руководитель Дрогобычской районной администрации Степан Кулиняк отметил, что попадание зафиксировано на территории Дрогобычского района.