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РФ поменяла тактику массированных ракетных атак на Украину, — Ермак

16 февраля 2023 07:54
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Россия изменила тактику массированных ракетных атак на Украину
Глава Офиса Президента Андрей Ермак
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что россия изменила тактику массированных атак на Украину. Теперь оккупанты используют фальш-цели.

Об этом Ермак написал в Telegram.

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Изменение массированных атак

По словам главы ОП, россияне ночью запускали БпЛА и ракеты. В результате атаки попадание на Севере, Западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях.

"Россияне несколько изменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели. Но ПВО справилось с большинством вражеских ракет и БпЛА", — указал Ермак.

Напомним, что в ночь с 15 на 16 февраля российские оккупационные войска нанесли очередной ракетный удар по территории Украины. Был поражен один из объектов критической инфраструктуры во Львовской области. 

Причиной называют пуски ракет Х-22 из района Азовского моря. В нескольких областях по российским ракетам успешно отработала украинская система ПВО.

Одна из ракет долетела до Львовской области, где попала в объект критической инфраструктуры. По информации главы Львовской ОВА, обошлось без жертв и пострадавших. На месте попадания начался пожар, который был оперативно потушен.

Руководитель Дрогобычской районной администрации Степан Кулиняк отметил, что попадание зафиксировано на территории Дрогобычского района.

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