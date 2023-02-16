Ракетная атака на Украину 16 февраля - сколько было запущено и сбито ракет

Сколько ракет было запущено и сбито во время ночной атаки: ответ ВСУ
Во время массированного обстрела Украины в ночь на 16 февраля, Вооруженные силы Украины сбили 16 из 32 российских ракет. Силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных сил Украины уничтожены 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.
Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
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Запуск ракет
В сообщении указывается, что россияне применили 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 из двух стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспийского моря, 8 крылатых ракет "Калибр" из фрегата из акватории Черного моря, 12 крылатых ракет Х-22 из шести дальних бомбардировщиков Ту-2 из района Курска и две управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов тактической авиации Су-35 из Мелитополя.
"К сожалению, часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры. На данный момент на вооружении нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет", — говорится в сообщении ВСУ.
Напомним, что глава Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что россия изменила тактику массированных атак на Украину. Теперь оккупанты используют фальш-цели.
По словам главы ОП, россияне ночью запускали БпЛА и ракеты. В результате атаки попадание на севере, западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях.