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Чому місія МАГАТЕ не є об'єктивною: українські атомники виступили з заявою щодо ЗАЕС

30 серпня 2023 18:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Чому місія МАГАТЕ не є об'єктивною: українські атомники виступили з заявою щодо ЗАЕС
Окупант за ЗАЕС. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Державна інспекція ядерного регулювання (ДІЯРУ) запропонувала провести перевірку та дати незалежну оцінку стану радіаційної та ядерної безпеки на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції. На думку експертів, російські окупанти впливають на місію МАГАТЕ. 

Про це заявив голова ДІЯРУ Олег Коріков.

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"І так доволі складна ситуація на майданчику ЗАЕС погіршується з кожним днем. І далі так тривати не може. Держатомрегулювання пропонує, по-перше, розглянути можливість незалежної та прозорої оцінки ядерної безпеки на майданчику ЗАЕС міжнародною експертною групою, без участі представників країни-агресора. І, по-друге, вивчити можливість створення міжнародного центру оцінки ядерної безпеки та захищеності зі штаб-квартирою в Києві", — йдеться у повідомленні. 

Коріков зазначив, що навіть присутність МАГАТЕ на ЗАЕС не заважає російським загарбникам здійснювати "безвідповідальні та непередбачувані вчинки", які становлять ядерну небезпеку. Своєю чергою, фахівці МАГАТЕ досі не отримали доступ до ключових майданчиків на станції. 

Через це агентство у своїх висновках надає не повну інформацію щодо реальної ситуації. 

"Останнім часом заяви МАГАТЕ мають заспокійливий характер, не повною мірою відображають гостроту реальної ситуації на майданчику ЗАЕС та можуть формувати хибну думку світової атомної спільноти про те, що ситуація на ЗАЕС нормалізується, є прогнозованою та контрольованою", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, нещодавно біля Запорізької атомної електростанції лунали сильні вибухи та постріли. Таким чином російські окупанти ігнорують будь-які принципи та норми ядерної безпеки.

Додамо, на території Запорізької атомної електростанції ворог організував військові навчання. Відтак, російська армія так і не збирається дотримуватися правил ядерної безпеки. 

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