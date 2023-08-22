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У МАГАТЕ повідомляють про вибухи та постріли біля ЗАЕС

22 серпня 2023 23:18
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Інна Буряк
редактор
У МАГАТЕ повідомляють про вибухи та постріли біля ЗАЕС
Російський окупант поблизу ЗАЕС. Фото: Енергодар
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Упродовж останнього тижня біля Запорізької атомної електростанції лунали сильні вибухи та постріли. Таким чином російські окупанти ігнорують будь-які принципи та норми ядерної безпеки.

Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії

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"Підкреслюючи потенційні ризики для АЕС, розташованої на передовій лінії конфлікту, команда МАГАТЕ продовжує повідомляти про регулярні ознаки військової активності в цьому районі, іноді близько до об'єкта, а іноді трохи далі від нього", — йдеться у повідомленні.

Так, нещодавно, 14 серпня, стався потужний вибух, а через два дні пролунали постріли.

Більше того недалеко від ЗАЕС можна було почути вибухи 17, 20 і 21 серпня. Останні рази пролунало аж по цілих п'ять.

"Щоб запобігти ядерній аварії, яка може вплинути на людей і навколишнє середовище, як і раніше, має першорядне значення дотримання п'яти основних принципів захисту Запорізької АЕС", — зазначив гендиректор Рафаель Гроссі.

Нагадаємо, що на території Запорізької атомної електростанції ворог організував військові навчання. Відтак, російська армія так і не збирається дотримуватися правил ядерної безпеки. 

Також ми повідомляли, що росіяни продовжують порушувати всі головні принципи ядерної безпеки, які визначає МАГАТЕ. Країна-терорист ігнорує резолюцію Ради керуючих МАГАТЕ, які закликали РФ повернути Україні контроль над Запорізькою АЕС.

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