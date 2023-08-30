Почему миссия МАГАТЭ не объективна: украинские атомщики выступили с заявлением относительно ЗАЭС

Оккупант на ЗАЭС. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Государственная инспекция ядерного регулирования (ДИАРУ) предложила провести проверку и дать независимую оценку состояния радиационной и ядерной безопасности на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. По мнению экспертов, российские оккупанты влияют на миссию МАГАТЭ.

Об этом заявил глава ДИЯРА Олег Кориков.

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"И так довольно сложная ситуация на площадке ЗАЭС ухудшается с каждым днем. И дальше так продолжаться не может. Госатомрегулирование предлагает, во-первых, рассмотреть возможность независимой и прозрачной оценки ядерной безопасности на площадке ЗАЭС международной экспертной группой, без участия представителей страны-агрессора. И во-вторых, изучить возможность создания международного центра оценки ядерной безопасности и защищенности со штаб-квартирой в Киеве", — говорится в сообщении.

Кориков отметил, что даже присутствие МАГАТЭ на ЗАЭС не мешает российским захватчикам совершать "безответственные и непредсказуемые поступки", представляющие ядерную опасность. В свою очередь специалисты МАГАТЭ до сих пор не получили доступ к ключевым площадкам на станции.

Поэтому агентство в своих выводах предоставляет не полную информацию о реальной ситуации.

"В последнее время заявления МАГАТЭ носят успокаивающий характер, не в полной мере отражают остроту реальной ситуации на площадке ЗАЭС и могут формировать заблуждение мирового атомного сообщества о том, что ситуация на ЗАЭС нормализуется, является прогнозируемой и контролируемой", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно возле Запорожской атомной электростанции раздавались сильнейшие взрывы и выстрелы. Таким образом, российские оккупанты игнорируют любые принципы и нормы ядерной безопасности.

Добавим, на территории Запорожской атомной электростанции враг организовал военные учения. Следовательно, российская армия так и не собирается соблюдать правила ядерной безопасности.