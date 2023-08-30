Почему миссия МАГАТЭ не объективна: украинские атомщики выступили с заявлением относительно ЗАЭС
Государственная инспекция ядерного регулирования (ДИАРУ) предложила провести проверку и дать независимую оценку состояния радиационной и ядерной безопасности на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. По мнению экспертов, российские оккупанты влияют на миссию МАГАТЭ.
Об этом заявил глава ДИЯРА Олег Кориков.
Что говорит ДИЯРУ
"И так довольно сложная ситуация на площадке ЗАЭС ухудшается с каждым днем. И дальше так продолжаться не может. Госатомрегулирование предлагает, во-первых, рассмотреть возможность независимой и прозрачной оценки ядерной безопасности на площадке ЗАЭС международной экспертной группой, без участия представителей страны-агрессора. И во-вторых, изучить возможность создания международного центра оценки ядерной безопасности и защищенности со штаб-квартирой в Киеве", — говорится в сообщении.
Кориков отметил, что даже присутствие МАГАТЭ на ЗАЭС не мешает российским захватчикам совершать "безответственные и непредсказуемые поступки", представляющие ядерную опасность. В свою очередь специалисты МАГАТЭ до сих пор не получили доступ к ключевым площадкам на станции.
Поэтому агентство в своих выводах предоставляет не полную информацию о реальной ситуации.
"В последнее время заявления МАГАТЭ носят успокаивающий характер, не в полной мере отражают остроту реальной ситуации на площадке ЗАЭС и могут формировать заблуждение мирового атомного сообщества о том, что ситуация на ЗАЭС нормализуется, является прогнозируемой и контролируемой", — говорится в сообщении.
Напомним, недавно возле Запорожской атомной электростанции раздавались сильнейшие взрывы и выстрелы. Таким образом, российские оккупанты игнорируют любые принципы и нормы ядерной безопасности.
Добавим, на территории Запорожской атомной электростанции враг организовал военные учения. Следовательно, российская армия так и не собирается соблюдать правила ядерной безопасности.