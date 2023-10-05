Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Безпека arrow Сирський показав епічне відео знищення українськими воїнами шістьох ворожих танків arrow

Сирський показав епічне відео знищення українськими воїнами шістьох ворожих танків

5 жовтня 2023 18:33
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Сирський показав епічне відео знищення українськими воїнами шістьох ворожих танків
Знищення російського танка за допомогою дрона. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Сили оборони України успішно знищують ворожу техінку. Цього разу українські воїни успішно "мінусували" три танки Т-72, один Т-80, два Т-90, а також САУ 2с1 та одну БМП. І все це за один день!

Відео звитяжних боїв опублікував командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Читайте також:

Українські воїни знищили ворожі танки

"За один день знищили 6 танків росіян на Бахмутському напрямку", — повідомив генерал-полковник.

За словами генерала, успішно відпрацювала група "Асгард" підрозділу "Очі" 120-го окремого розвідувального батальйону у взаємодії з групою "Шарк" 28-ї ОМБр, групою "Клавдіча" 92-ї ОШБр, начальником служби радіоелектронної боротьби та кіберборотьби 28-ї ОМБр.

"Наші воїни відмінусували три танки Т-72, один Т-80, два Т-90. Також САУ 2с1 та одну БМП", — додав командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Раніше ми повідомляли, що українські військові продовжують нищити техніку росіян та їхній особовий склад. Так, нещодавно артилерійський дивізіон 77 бригади ліквідував склад БК окупантів на Бахмутському напрямку.

Нагадуємо, що командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сірський показав, як українські захисники працюють на околиці Кліщіївки. Таким чином, бійці ЗСУ готуються до ліквідації російських окупантів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на ЗСУ у 2023

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз