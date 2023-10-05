Сирський показав епічне відео знищення українськими воїнами шістьох ворожих танків

Знищення російського танка за допомогою дрона. Фото: Скриншот

Сили оборони України успішно знищують ворожу техінку. Цього разу українські воїни успішно "мінусували" три танки Т-72, один Т-80, два Т-90, а також САУ 2с1 та одну БМП. І все це за один день!

Відео звитяжних боїв опублікував командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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Українські воїни знищили ворожі танки

"За один день знищили 6 танків росіян на Бахмутському напрямку", — повідомив генерал-полковник.

За словами генерала, успішно відпрацювала група "Асгард" підрозділу "Очі" 120-го окремого розвідувального батальйону у взаємодії з групою "Шарк" 28-ї ОМБр, групою "Клавдіча" 92-ї ОШБр, начальником служби радіоелектронної боротьби та кіберборотьби 28-ї ОМБр.

"Наші воїни відмінусували три танки Т-72, один Т-80, два Т-90. Також САУ 2с1 та одну БМП", — додав командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Раніше ми повідомляли, що українські військові продовжують нищити техніку росіян та їхній особовий склад. Так, нещодавно артилерійський дивізіон 77 бригади ліквідував склад БК окупантів на Бахмутському напрямку.

Нагадуємо, що командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сірський показав, як українські захисники працюють на околиці Кліщіївки. Таким чином, бійці ЗСУ готуються до ліквідації російських окупантів.