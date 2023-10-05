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Сырский показал эпическое видео уничтожения украинскими воинами шести вражеских танков

5 октября 2023 18:33
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Сырский показал эпическое видео уничтожения украинскими воинами шести вражеских танков
Уничтожение русского танка с помощью дрона. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Силы обороны Украины успешно уничтожают вражескую технику. На этот раз украинские воины успешно "минусовали" три танка Т-72, один Т-80, два Т-90, а также САУ 2с1 и одну БМП. И все это за один день!

Видео победоносных боев опубликовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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"За один день уничтожили 6 танков россиян на Бахмутском направлении", — сообщил генерал-полковник.

По словам генерала, успешно отработала группа "Асгард" подразделения "Очи" 120-го отдельного разведывательного батальона во взаимодействии с группой "Шарк" 28-й ОМБр, группой "Клавдича" 92-й ОШБр, начальником службы радиоэлектронной борьбы и киберборьбы 28-й ОМБр.

"Наши воины минусовали три танка Т-72, один Т-80, два Т-90. Также САУ 2с1 и одну БМП", — добавил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Ранее мы сообщали, что украинские военные продолжают уничтожать технику россиян и их личный состав. Так, недавно артиллерийский дивизион 77 бригады ликвидировал склад БК оккупантов на Бахмутском направлении.

Напоминаем, что командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Серский показал, как украинские защитники работают на окраине Клещиевки. Таким образом, бойцы ВСУ готовятся к ликвидации российских оккупантов.

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