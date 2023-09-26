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Сирський показав, як українські захисники працюють біля Кліщіївки

26 вересня 2023 19:07
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Сирський показав, як українські захисники працюють біля Кліщіївки
ЗСУ працюють біля Кліщіївки. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сірський показав, як українські захисники працюють на околиці Кліщіївки. Таким чином, бійці ЗСУ готуються до ліквідації російських окупантів.

Відповідне відео Сирський опублікував у Telegram.

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Як ЗСУ працюють на околиці Кліщіївки

Генерал-полковник Олександр Сирський зазначив, що на відео показано, як 22-га ОМБр працює на околиці Кліщіївки та знищує ворога.

"22-га ОМБр працює на околицях Кліщіївки й знищує росіян мінометним вогнем", — сказав військовий.

На опублікованих кадрах видно, як бійці ЗСУ відпрацьовують удари та готуються до нападу на супротивника. Також показано, як українські захисники заряджають військову техніку снарядами.

Нагадаємо, що Збройні сили України щодня переслідують російських окупантів та ліквідують їх. Так, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський показав, як російські солдати тікають від українських захисників, але смерть все одно наздоганяє їх.

Також ми повідомляли, що розпочалася 579 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Ворог продовжує обстрілювати позиції ЗСУ та населені пункти. Українські військові здійснили кілька успішних ударів по окупантах за минулу добу.

 

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