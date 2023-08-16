Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Безпека arrow СБУ показала тренування морського дрона Sea Baby arrow

СБУ показала тренування морського дрона Sea Baby

16 серпня 2023 11:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
СБУ показала тренування морського дрона Sea Baby
Дрон "Морський малюк". Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Служба безпеки України показала момент тренування морських дронів Sea Baby. Де саме відбуваються навчання, у спецслужбі не уточнили.

Відповідне відео СБУ розмістила у Telegram.

Читайте також:

Тренування морських дронів

"Цікавить, як виглядають надводні дрони СБУ? Будь ласка — публікуємо унікальні фото та відео "Морського малюка". Курс — тільки вперед, до Перемоги", — йдеться у повідомленні.

Варто уточнити, що в бесіді із CNN керівник СБУ Василь Малюк заявив, що створення морського дрона було результатом довгої роботи, яка почалася невдовзі після того, як Росія розпочала свою великомасштабну агресію проти України.

У СБУ наголосили, що до цієї розробки не мають відношення жодні приватні компанії. При цьому виробництво таких дронів здійснюється в одному з підземних виробництв на території України.

Нагадаємо, що Служба безпеки України створила особливі морські безпілотники, виробництво яких здійснюється у підземних майстернях у межах країни. Саме такими дронами атакували Кримський міст.

Крім того, журналісти американської телерадіокомпанії CNN кажуть, що за розробку морських безпілотників Україна активно взялася лише з початком повномасштабної війни.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Вибори під час війни: чим чергові перегони обернуться для політсили Порошенка

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

13:58 Не зміг пройти повз прапор: американець захотів познайомитися з сусідками-українками

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз