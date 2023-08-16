СБУ показала тренування морського дрона Sea Baby

Дрон "Морський малюк". Фото: скриншот

Служба безпеки України показала момент тренування морських дронів Sea Baby. Де саме відбуваються навчання, у спецслужбі не уточнили.

Відповідне відео СБУ розмістила у Telegram.

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Тренування морських дронів

"Цікавить, як виглядають надводні дрони СБУ? Будь ласка — публікуємо унікальні фото та відео "Морського малюка". Курс — тільки вперед, до Перемоги", — йдеться у повідомленні.

Варто уточнити, що в бесіді із CNN керівник СБУ Василь Малюк заявив, що створення морського дрона було результатом довгої роботи, яка почалася невдовзі після того, як Росія розпочала свою великомасштабну агресію проти України.

У СБУ наголосили, що до цієї розробки не мають відношення жодні приватні компанії. При цьому виробництво таких дронів здійснюється в одному з підземних виробництв на території України.

Нагадаємо, що Служба безпеки України створила особливі морські безпілотники, виробництво яких здійснюється у підземних майстернях у межах країни. Саме такими дронами атакували Кримський міст.

Крім того, журналісти американської телерадіокомпанії CNN кажуть, що за розробку морських безпілотників Україна активно взялася лише з початком повномасштабної війни.