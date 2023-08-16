СБУ показала тренировки морского дрона Sea Baby
Служба безопасности Украины показала момент тренировки морских дронов Sea Baby. Где именно происходят учения, в спецслужбе не уточнили.
Соответствующее видео СБУ разместила в Telegram.
Тренировки морских дронов
"Интересует, как выглядят надводные дроны СБУ? Пожалуйста — публикуем уникальные фото и видео "Морского малыша". Курс — только вперед, к Победе", — говорится в сообщении.
Стоит уточнить, что в беседе с CNN руководитель СБУ Василий Малюк заявил, что создание морского дрона было результатом долгой работы, начавшейся вскоре после того, как Россия начала свою крупномасштабную агрессию против Украины.
В СБУ подчеркнули, что к этой разработке не имеют отношения никакие частные компании. При этом производство таких дронов осуществляется в одном из подземных производств на территории Украины.
Напомним, что Служба безопасности Украины создала особенные морские беспилотники, производство которых осуществляется в подземных мастерских в пределах страны. Именно такими дронами был атакован Крымский мост.
Кроме того, журналисты американской телерадиокомпании CNN говорят, что за разработку морских беспилотников Украина активно взялась только с началом полномасштабной войны.