СБУ раскрыла подробности производства морских дронов, которые атаковали Крымский мост

Глава СБУ Василий Малюк. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины создала особенные морские беспилотники, производство которых осуществляется в подземных мастерских в пределах страны. Именно такими дронами был атакован Крымский мост.

Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк.

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Изготовление собственных дронов

Малюк указал, что создание этих дронов — исключительно инициатива СБУ, без вмешательства частных фирм. В процессе работы над ними принимали участие специалисты из гражданского сектора, в том числе инженеры и IT-эксперты. Он подчеркнул, что место изготовления дронов скрыто под землей.

"Изготовление наших дронов осуществляется на одном из подземных производств на территории Украины. Сегодня в процессе разработки и реализации у нас очень много разных интересных операций, в частности в акватории Черного моря. Обещаю вам, это будет сюрпризом, особенно для наших врагов", — сказал он.

Также, по данным руководителя СБУ, именно эти украинские беспилотники наносили удары по Крымскому мосту в июле 2023 года и также атаковали корабль "Оленегорский горняк" и танкер SIG.

Дроны, нацеленные на мост, были названы "Морской малыш" (SeaBaby) и весят до 850 кг, в то время как те, что атаковали корабли, весят 450 кг.

Малюк заверил, что действия СБУ полностью соответствуют законодательству, и зарубежные страны не имели к ним отношения.

Напомним, что Служба безопасности Украины опубликовала видеоматериалы об использовании морского дрона в нападении на Крымский мост 17 июля. При этом в спецслужбе предупредили о возможности дальнейших атак такого рода.

Также мы сообщали, что незаконно построенный Крымский мост продолжает работать после обстрелов, но неполноценно. Россияне срочно усилили его охрану.

Кроме того, удары по Крымскому мосту — это удары по репутации Путина. Поэтому, чтобы не навредить ему, российская пропаганда пытается нивелировать или скомпрометировать такого рода информацию.