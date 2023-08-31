Ротация МАГАТЭ на ЗАЭС: саперы обезвредили мины на пути миссии

Обезвреживание российских мин. Фото: скриншот из видео

На Запорожской атомной электростанции состоялась ротация миссии МАГАТЭ. Она следит за состоянием безопасности во время войны. На пути миссии украинские саперы обнаружили российские мины и уничтожили их.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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Обезвреживание российских мин

Тарнавский рассказал, что украинские саперы снова обнаружили мины российских оккупантов на пути МАГАТЭ. Они оперативно их уничтожили.

"Саперы из состава подразделений, действующих на запорожском направлении, обезвредили пять российских противопехотных мин на пути миссии", — сообщил Тарнавский.

Напомним, недавно возле Запорожской атомной электростанции раздавались сильные взрывы и выстрелы. Таким образом, российские оккупанты игнорируют любые принципы и нормы ядерной безопасности.

Также мы писали, что президент РФ Владимир Путин запланировал подорвать Запорожскую АЭС, которая сейчас находится в оккупации. В Украине подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности.

Добавим, россияне продолжают нарушать все главные принципы ядерной безопасности, которые определяет МАГАТЭ. Страна-террорист игнорирует резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ, призвавших РФ вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС.