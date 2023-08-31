Ротація МАГАТЕ на ЗАЕС: сапери знешкодили міни на шляху місії

Знешкодження російських мін. Фото: скриншот з відео

На Запорізькій атомній електростанції відбулася ротація місії МАГАТЕ. Вона стежить за станом безпеки під час війни. На шляху місії українські сапери виявили російські міни та знищили їх.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

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Знешкодження російських мін

Тарнавський розповів, що українські сапери знову виявили міни російських окупантів на шляху МАГАТЕ. Вони оперативно знищили їх.

"Сапери зі складу підрозділів, що діють на запорізькому напрямку, знешкодили п'ять російських протипіхотних мін на шляху місії", — повідомив Тарнавський.

Нагадаємо, нещодавно біля Запорізької атомної електростанції лунали сильні вибухи та постріли. Таким чином російські окупанти ігнорують будь-які принципи та норми ядерної безпеки.

Також ми писали, що президент РФ Володимир Путін запланував підірвати Запорізьку АЕС, яка зараз перебуває в окупації. В Україні наголосили, що ця інформація не відповідає дійсності.

Додамо, росіяни продовжують порушувати всі головні принципи ядерної безпеки, які визначає МАГАТЕ. Країна-терорист ігнорує резолюцію Ради керуючих МАГАТЕ, які закликали РФ повернути Україні контроль над Запорізькою АЕС.