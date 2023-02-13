Российские мобилизованные отказываются идти в наступление в Донецкой области: сводка Генштаба 13 февраля

Россия бросает в наступление на Авдеевском направлении мобилизованных в оккупированной Донецкой области

В оккупационной армии участились случаи, когда мобилизованные россияне отказываются уходить в наступление. Для наступления на Авдеевском направлении россияне используют мало подготовленных мужчин, мобилизованных на оккупированной Донбассе.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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"Участились случаи, когда мобилизованные военнослужащие российской федерации, которые находятся в подразделениях, приданных в 1-й армейский корпус Южного военного округа, отказываются идти в наступление", — говорится в сообщении.

Поэтому, как рассказали в Генштабе, мобилизованных мужчин с временно оккупированных россией территорий Донецкой области снимают со второй и третьей линий и отправляют на полигоны.

"Там их готовят в течение двух недель и формируют в штурмовые подразделения для наступательных действий на Авдеевском направлении", — отметили в Генштабе.

Также сообщается, что из-за значительного количества санитарных потерь среди захватчиков, во временно оккупированном Луганске роддом используют для лечения раненых военнослужащих российских оккупационных войск. Кроме того, помещение детской больницы №3 также переоборудовано под военный госпиталь.

Напомним, как сообщила ранее британская разведка, за последние две недели россия, вероятнее всего, понесла самые высокие потери с начала своего вторжения на территорию Украины. Разведчики сообщают, что среднее значение за последние семь дней составило 824 жертвы в день, что более чем в четыре раза превышает показатель, зарегистрированный в июне-июле 2022 года.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что армия россии уже начала свое наступление. Масштабные боевые действия уже продолжаются в Донецкой и Луганской областях.