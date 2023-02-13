Российские мобилизованные отказываются идти в наступление в Донецкой области: сводка Генштаба 13 февраля

Российские "мобики" отказываются идти в наступление в Донецкой области, — Генштаб
В оккупационной армии участились случаи, когда мобилизованные россияне отказываются уходить в наступление. Для наступления на Авдеевском направлении россияне используют мало подготовленных мужчин, мобилизованных на оккупированной Донбассе.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
-
Истребляют оккупантов и крошат танки в труху: подразделение TERRA показали боевые будни под Бахмутом
-
Тревожные звоночки: пять признаков того, что вам следует немедленно обратиться к психотерапевту
-
В Украине изменились цены на "стратегические" продукты
-
В Киеве завтра не будут отключать свет, но есть угроза для некоторых районов, — YASNO
-
Дейнега намекнул на возможную новою должность в Минобороны: кем может стать
-
В Берлине поймали пророссийского шпиона, который притворялся женщиной
-
Илон Маск может приобрести "Манчестер Юнайтед": миллиардер изучает рентабельность сделки
-
В Одессе родилось 113 малышей: кто празднует именины на этой неделе
-
В Киеве нашли змею в стиральной машине: как она туда попала — тайна
-
Любовь в воздухе: как выглядит Киев в канун Дня влюбленных глазами Новини.LIVE
Проблемы с моральным духом у оккупантов
"Участились случаи, когда мобилизованные военнослужащие российской федерации, которые находятся в подразделениях, приданных в 1-й армейский корпус Южного военного округа, отказываются идти в наступление", — говорится в сообщении.
Поэтому, как рассказали в Генштабе, мобилизованных мужчин с временно оккупированных россией территорий Донецкой области снимают со второй и третьей линий и отправляют на полигоны.
"Там их готовят в течение двух недель и формируют в штурмовые подразделения для наступательных действий на Авдеевском направлении", — отметили в Генштабе.
Также сообщается, что из-за значительного количества санитарных потерь среди захватчиков, во временно оккупированном Луганске роддом используют для лечения раненых военнослужащих российских оккупационных войск. Кроме того, помещение детской больницы №3 также переоборудовано под военный госпиталь.
Напомним, как сообщила ранее британская разведка, за последние две недели россия, вероятнее всего, понесла самые высокие потери с начала своего вторжения на территорию Украины. Разведчики сообщают, что среднее значение за последние семь дней составило 824 жертвы в день, что более чем в четыре раза превышает показатель, зарегистрированный в июне-июле 2022 года.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что армия россии уже начала свое наступление. Масштабные боевые действия уже продолжаются в Донецкой и Луганской областях.