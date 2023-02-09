Подоляк повідомив, що рф вже почала наступ у Донецькій та Луганській областях

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що армія рф вже почала свій наступ. Масштабні бойові дії вже тривають у Донецькій та Луганській областях.

Про це Подоляк повідомив у рамках виступу на телеканалі.

Заява Подоляка

"У Донецькій та Луганській областях йдуть масштабні бойові дії. Усі чекали настання — це і є той самий наступ. Воно вже почалося", — зазначив радник голови ОП.

За словами Подоляка, це і є той самий наступ. Щобільше, воно й не закінчувалося. Радник сказав, що рф посилює армію кількістю людей, яких відправляє на смерть.

Нагадаємо, що російські війська відновили ініціативу в Україні та розпочали черговий великий наступ у Луганській області. Проте українські сили не дозволяють їм здобути значних успіхів.

Зазначається, що темп російських операцій уздовж лінії Сватово-Крем'яна на заході Луганської області помітно зріс протягом останнього тижня. Російські джерела широко повідомляють, що війська рф атакують українські оборонні рубежі та незначно просуваються вздовж кордону Харків — Луганська область, зокрема на північний захід від Сватового біля Куп'янська та на захід від Кремінної.