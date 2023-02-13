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Російські "мобіки" відмовляються іти в наступ на Донеччині, — Генштаб

13 лютого 2023 19:09
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Російські мобілізовані відмовляються іти в наступ на Донеччині: зведення Генштабу 13 лютого
Росія кидає у наступ на Авдіївському напрямку мобілізованих на окупованій Донеччині
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

В окупаційній армії почастішали випадки, коли мобілізовані росіяни відмовляються іти в наступ. Для наступу на Авдіївському напрямку росіяни використовують малопідготовлених чоловіків, мобілізованих на окупованій Донеччині. 

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ

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"Почастішали випадки, коли мобілізовані військовослужбовці російської федерації, які знаходяться у підрозділах, приданих до 1-го армійського корпусу Південного військового округу, відмовляються йти у наступ", — йдеться у повідомленні. 

Через це, як розповіли у Генштабі, мобілізованих чоловіків з тимчасово окупованих росією територій Донецької області знімають із другої та третьої ліній та відправляють на полігони. 

"Там їх готують протягом двох тижнів та формують у штурмові підрозділи для наступальних дій на Авдіївському напрямку", — зазначили у Генштабі. 

Також повідомляється, що через значну кількість санітарних втрат серед загарбників, у тимчасово окупованому Луганську пологовий будинок використовують для лікування поранених військовослужбовців російських окупаційних військ. Крім того, приміщення дитячої лікарні №3 також переобладнано під військовий шпиталь.

Нагадаємо, як повідомила раніше британська розвідка, за останні два тижні росія, найімовірніше, зазнала найвищих втрат з початку свого вторгнення на територію України. Розвідники повідомляють, що середнє значення протягом останніх семи днів становило 824 жертви на день, що більш ніж у чотири рази перевищує показник, зареєстрований у червні-липні 2022 року.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що армія рф вже почала свій наступ. Масштабні бойові дії вже тривають у Донецькій та Луганській областях.

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