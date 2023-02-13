Російські мобілізовані відмовляються іти в наступ на Донеччині: зведення Генштабу 13 лютого

Росія кидає у наступ на Авдіївському напрямку мобілізованих на окупованій Донеччині

В окупаційній армії почастішали випадки, коли мобілізовані росіяни відмовляються іти в наступ. Для наступу на Авдіївському напрямку росіяни використовують малопідготовлених чоловіків, мобілізованих на окупованій Донеччині.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Проблеми з моральним духом в окупантів

"Почастішали випадки, коли мобілізовані військовослужбовці російської федерації, які знаходяться у підрозділах, приданих до 1-го армійського корпусу Південного військового округу, відмовляються йти у наступ", — йдеться у повідомленні.

Через це, як розповіли у Генштабі, мобілізованих чоловіків з тимчасово окупованих росією територій Донецької області знімають із другої та третьої ліній та відправляють на полігони.

"Там їх готують протягом двох тижнів та формують у штурмові підрозділи для наступальних дій на Авдіївському напрямку", — зазначили у Генштабі.

Також повідомляється, що через значну кількість санітарних втрат серед загарбників, у тимчасово окупованому Луганську пологовий будинок використовують для лікування поранених військовослужбовців російських окупаційних військ. Крім того, приміщення дитячої лікарні №3 також переобладнано під військовий шпиталь.

Нагадаємо, як повідомила раніше британська розвідка, за останні два тижні росія, найімовірніше, зазнала найвищих втрат з початку свого вторгнення на територію України. Розвідники повідомляють, що середнє значення протягом останніх семи днів становило 824 жертви на день, що більш ніж у чотири рази перевищує показник, зареєстрований у червні-липні 2022 року.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що армія рф вже почала свій наступ. Масштабні бойові дії вже тривають у Донецькій та Луганській областях.