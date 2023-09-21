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Россияне устроили аварию на ЗАЭС

21 сентября 2023 22:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Россияне устроили аварию на ЗАЭС
Российские оккупанты на ЗАЭС. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские террористы устроили очередную аварию на ЗАЭС. Несмотря на то, что все работники станции знают об инциденте, оккупанты пытаются это всячески скрыть.

Об этом сообщает партизанское движение Атеш.

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Сообщается, что "некомпетентные русские рабочие" сломали некоторые важные компоненты. Есть вероятность, что весь энергоблок перестанет работать.

"Аварии на станции стали бытовым явлением, когда ее оккупировали россияне. В том, что оккупанты попытаются обвинить в приключении Киев, нет сомнений", — добавляют в сообщении.

Ситуация в ЗАЭС
Фото: скриншот

Напомним, президент Энергоатома Петр Котин отметил, что на ЗАЭС продолжают свою работу более 820 украинских атомщиков. Российские оккупанты издеваются над рабочими станцией, чтобы заставить их работать на "Росатом".

Добавим, расследователи общественной организации Truth Hounds подготовили анализ, касающийся системных похищений, пыток и убийств сотрудников Запорожской атомной электростанции . Это осуществляется при содействии российской госкорпорации по атомной энергии "Росатом" с марта 2022 года.

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