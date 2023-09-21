Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС

Російські окупанти на ЗАЕС. Фото: google

Російські терористи влаштували чергову аварію на ЗАЕС. Попри те, що усі працівники станції знають про інцидент, окупанти намагаються це всіляко приховати.

Про це повідомляє партизанський рух Атеш.

Читайте також:

Аварія на ЗАЕС

Повідомляється, що "некомпетентні російські робітники" зламали деякі важливі компоненти. Існує ймовірність, що весь енергоблок перестане працювати.

"Аварії на станції стали побутовим явищем, відколи її окупували росіяни. У тому, що окупанти спробують звинуватити у пригоді Київ, немає сумнівів", — додають у повідомленні.

Фото: скриншот

Нагадаємо, президент Енергоатому Петро Котін зазначив, що на ЗАЕС продовжують свою роботу понад 820 українських атомників. Російські окупанти знущаються з робітників станції, аби змусити їх працювати на "Росатом".

Додамо, що розслідувачі громадської організації Truth Hounds підготували аналіз, що стосується системних викрадень, катувань та вбивств співробітників Запорізької атомної електростанції. Це здійснюється за сприяння російської держкорпорації з атомної енергії "Росатом" з березня 2022 року.