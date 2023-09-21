Котін розповів, до чого окупанти примушують українських атомників на ЗАЕС

Російський окупант патрулює територію ЗАЕС Фото: EPA/UPG

Президент Енергоатому Петро Котін зазначив, що на ЗАЕС продовжують свою роботу понад 820 українських атомників. Російські окупанти знущаються з робітників станції, аби змусити їх працювати на "Росатом".

Про це Петро Котін розповів в ефірі телемарафону.

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"У нас є зв'язок із працівниками ЗАЕС, але він неофіційний, тому що працівникам станції заборонено використовувати засоби зв'язку. На Запорізькій АЕС на сьогодні продовжують працювати 822 людини, і вони отримують тиск від окупантів", — зазначив Котін.

Він додав, що в Енергодарі є 2083 працівники ЗАЕС, яких росіяни не пускають до роботи. Більше того окупанти катують український персонал, аби вони погодилися працювати на "Росатом".

Котін додав, що таким чином умови перебування на окупованій станції нестерпні.

Як окупанти знущаються з українських працівників на ЗАЕС

Нагадаємо, що розслідувачі громадської організації Truth Hounds підготували аналіз, що стосується системних викрадень, катувань та вбивств співробітників Запорізької атомної електростанції. Це здійснюється за сприяння російської держкорпорації з атомної енергії "Росатом" з березня 2022 року.

Також ми писали, що російські окупанти утримують у своїх катівнях близько сотні енергодарців. Серед них 20 працівників Запорізької АЕС.

Додамо, що в Запоріжжі рятувальники відтворили тренувальну радіаційну тривогу і показали, як будуть діяти всі рятувальні служби під час евакуації населення з небезпечної зони. Участь у тренінгу взяла і команда Новини.LIVE.