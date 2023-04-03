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Россияне начали "эвакуацию" с оккупированной Херсонщины: подробности от Генштаба ВСУ

3 апреля 2023 19:22
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В оккупированном Скадовске готовятся к "эвакуации"
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Российские захватчики на фоне слухов о контрнаступлении ВСУ начали эвакуацию на оккупированной территории Херсонщины. В частности, оккупанты составляют списки для вывоза гражданского населения из Скадовска.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Что известно

"В Скадовском районе Херсонской области российские оккупационные так называемые власти приступили к составлению списков лиц из числа местных жителей, которые соглашаются на "эвакуацию" в Крым или на территорию российской федерации", — рассказали в Генштабе.

По данным украинского военного ведомства, эвакуация пока будет проводиться на добровольной основе, в первую очередь будут вывозить женщин и детей.

Стоит отметить, что российские захватчики также объявляли об эвакуации, фактически являвшейся принудительным вывозом в россию, гражданского населения Херсона незадолго до освобождения города украинскими военными — в ноябре 2022 года.

Напомним, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что в Мелитопольском районе наблюдаются панические настроения среди оккупантов и коллаборантов. Приспешники россии уже были проинструктированы по "эвакуации".

Также ранее сообщалось, что оккупанты продолжают эвакуировать свои семьи из Крымского полуострова.

Фото: AP

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