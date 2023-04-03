Росіяни почали "евакуацію" з окупованої Херсонщини: подробиці від Генштабу ЗСУ

В окупованому Скадовську готуються до "евакуації"

Російські загарбники на тлі чуток про контрнаступ ЗСУ почали евакуацію на окупованій території Херсонщини. Зокрема, окупанти складають списки для вивезення цивільного населення зі Скадовська.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Що відомо

"У Скадовському районі Херсонської області російська окупаційна так звана влада розпочала складання списків осіб із числа місцевих жителів, які погоджуються на "евакуацію" до Криму або на територію російської федерації", — розповіли у Генштабі.

За даними українського військового відомства, "евакуація" поки що проводитиметься на добровільній основі, у першу чергу вивозитимуть жінок та дітей.

Варто зазначити, що російські загарбники також оголошували про евакуацію, яка фактично була примусовим вивезенням до росії, цивільного населення Херсона незадовго до звільнення міста українськими військовими — у листопаді 2022 року.

Нагадаємо, раніше мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що у Мелітопольському районі спостерігаються панічні настрої серед окупантів та колаборантів. Поплічники росії уже були проінструктовані щодо "евакуації".

Також раніше повідомлялося, що окупанти продовжують евакуювати свої сім'ї з Кримського півострова.

Фото: AP