Уже сидять на валізах: мер Мелітополя розповів про настрої серед окупантів

Колаборанти у Мелітополі готуються до "евакуації"

У Мелітопольському районі спостерігаються панічні настрої серед окупантів та колаборантів. Поплічники росії уже були проінструктовані щодо "евакуації".

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

Підготовка до втечі

"Окупанти і колаборанти Мелітопольщини самі панікують і намагаються налякати інших — готуються пакувати чемодани і поширюють провокації щодо контрнаступу ЗСУ", — зазначив Федоров.

За словами міського голови, росіяни провели "таємні збори" серед своїх поплічників у колективах дитсадків, шкіл, лікарень і поліції населених пунктів Мелітопольського району.

"Колаборантів проінструктували як евакуюватись, адже часу може бути обмаль. Вказали шлях через Крим", — йдеться у повідомленні.

Також, як зазначає Федоров, у місцевих проросійських телеграм-каналах поширюють методички для жителів: що робити у разі контрнаступу ЗСУ, а по місту розповсюджують фейки про розправи над мелітопольцями після деокупації.

"Щурам і справді час тікати. А нашим людям в окупації – вірити у Збройні сили України, чекати на деокупацію і в жодному разі не слухати окупантів", — наголосив міський голова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни не можуть набрати достатню кількість охочих на тимчасово окупованих територіях, щоб наповнити фейкові органи окупаційної адміністрації. Окупанти ухвалили рішення відправляти працівників ФСБ, поліції, МВС та прокуратури з території рф.