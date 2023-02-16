Россия спускает воду из Каховского водохранилища: кто под угрозой

Россияне умышленно спускают воду из Каховского водохранилища: какие регионы под угрозой
Оккупанты умышленно каждый день спускают сотни миллионов метров кубических воды из одного из крупнейших водохранилищ Украины — Каховского. Под угрозой сельскохозяйственные угодья юга, целые отрасли экономики и миллионы людей. И этот сценарий реализуется не в каком-то недосягаемом будущем, а уже в этом году.
Об этом Новини.LIVE рассказал Михаил Яцюк, заместитель директора Института водных проблем и милиорации НААН.
-
Как изменился рынок недвижимости во Львове во время войны: кто сегодня покупатель
-
Из Киева нелегально возили людей в оккупированные Крым и Донецк: СБУ ликвидировала преступную схему
-
Сборная Украины по биатлону завоевала бронзу в смешанной эстафете на ЮЧЕ-2023
-
Более 60% европейцев верят в победу Украины, — опрос
-
Теплу быть: Одесса получила генераторы для котельных
-
Новому фильму о Гарри Поттере быть: киностудия Warner Bros начала работу над ним
-
Готов предоставить Беларусь для наступления рф: Лукашенко про войну в Украине
-
На почти семь млрд евро: Норвегия согласовала программу поддержки Украины
-
Журнал Time посвятил обложку украинцам, которых оккупанты месяц держали в подвале
-
Приватизация в январе-феврале пополнила бюджет на 645 млн грн: список самых дорогих объектов
По его словам, из-за умышленного пуска воды из Каховского водохранилища будет серьезно страдать сельское хозяйство, урожаи и, конечно, водоснабжение людей. Ведь к Каховскому водохранилищу привязаны все оросительные системы юга. Не исключено, что под угрозой окажутся не просто сотни тысяч человек, но несколько миллионов.
"Данное водохранилище предназначено для орошения юга, Днепропетровщины и Крыма. Оккупанты это понимают и целенаправленно ежедневно спускают с него сотни миллионов метров кубических воды в море. Это будет серьезно влиять на сельское хозяйство, урожаи и конечно же на людей. Ведь вода — жизнь человека и основа любой экономики", — отметил Яцюк.
И поскольку все оросительные системы южной Украины привязаны именно к Каховскому водохранилищу, под угрозой окажутся не просто сотни тысяч человек, но и несколько миллионов. И эта проблема может появиться не просто в каком-то недосягаемом будущем, а уже в этом году.
Без воды могут оказаться не только люди, но и вся инфраструктура, связанная с водными ресурсами Каховского водохранилища. Пострадают области экономики.
"И это не только гуманитарная катастрофа, но и огромные техногенные угрозы. Ведь та же Запорожская АЭС воду на охлаждение берет именно из Каховского водохранилища. Если оно будет спущено и негде будет брать воду, придется остановить саму АЭС. Но это не так просто", – уточнил Яцюк.
Напомним, на заседании правительства во вторник 14 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что россияне умышленно спускают воду с Каховского водохранилища, чтобы лишить украинцев, получающих воду из Днепра, доступа к ней. То есть они пытаются сделать жизнь украинцев еще более невыносимой.
После частичного разрушения и умышленного открытия россиянами шлюзов Каховской ГЭС Украина ежедневно теряет тысячи кубометров воды. Поэтому 70% населенных пунктов, которые получают воду именно из Днепра, могут остаться без доступа к ней.