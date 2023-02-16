Россия спускает воду из Каховского водохранилища: кто под угрозой

Каховское водохранилище является одним из самых больших в Украине

Оккупанты умышленно каждый день спускают сотни миллионов метров кубических воды из одного из крупнейших водохранилищ Украины — Каховского. Под угрозой сельскохозяйственные угодья юга, целые отрасли экономики и миллионы людей. И этот сценарий реализуется не в каком-то недосягаемом будущем, а уже в этом году.

Об этом Новини.LIVE рассказал Михаил Яцюк, заместитель директора Института водных проблем и милиорации НААН.

По его словам, из-за умышленного пуска воды из Каховского водохранилища будет серьезно страдать сельское хозяйство, урожаи и, конечно, водоснабжение людей. Ведь к Каховскому водохранилищу привязаны все оросительные системы юга. Не исключено, что под угрозой окажутся не просто сотни тысяч человек, но несколько миллионов.

"Данное водохранилище предназначено для орошения юга, Днепропетровщины и Крыма. Оккупанты это понимают и целенаправленно ежедневно спускают с него сотни миллионов метров кубических воды в море. Это будет серьезно влиять на сельское хозяйство, урожаи и конечно же на людей. Ведь вода — жизнь человека и основа любой экономики", — отметил Яцюк.

И поскольку все оросительные системы южной Украины привязаны именно к Каховскому водохранилищу, под угрозой окажутся не просто сотни тысяч человек, но и несколько миллионов. И эта проблема может появиться не просто в каком-то недосягаемом будущем, а уже в этом году.

Без воды могут оказаться не только люди, но и вся инфраструктура, связанная с водными ресурсами Каховского водохранилища. Пострадают области экономики.

"И это не только гуманитарная катастрофа, но и огромные техногенные угрозы. Ведь та же Запорожская АЭС воду на охлаждение берет именно из Каховского водохранилища. Если оно будет спущено и негде будет брать воду, придется остановить саму АЭС. Но это не так просто", – уточнил Яцюк.

Напомним, на заседании правительства во вторник 14 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что россияне умышленно спускают воду с Каховского водохранилища, чтобы лишить украинцев, получающих воду из Днепра, доступа к ней. То есть они пытаются сделать жизнь украинцев еще более невыносимой.

После частичного разрушения и умышленного открытия россиянами шлюзов Каховской ГЭС Украина ежедневно теряет тысячи кубометров воды. Поэтому 70% населенных пунктов, которые получают воду именно из Днепра, могут остаться без доступа к ней.