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Росія готує в Україні чергову катастрофу та хоче зробити життя українців нестерпним: подробиці нової загрози

16 лютого 2023 04:00
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Росіяни скидають воду із Каховського водосховища - які загрози для України
Росіяни навмисне спускають воду з Каховського водосховища
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Окупанти щодня спускають сотні мільйонів кубічних метрів води із Каховського водосховища. Серйозно страждатиме сільське господарство, врожаї та, звісно ж, водозабезпечення людей.

І це буде не в якомусь недосяжному майбутньому, а вже цього року. Адже до Каховського водосховища прив'язані всі зрошувальні системи півдня. Невиключено, що під загрозою опиняться не просто сотні тисяч людей, а й декілька мільйонів.

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Про це Новини.LIVE розповів Михайло Яцюк, заступник директора Інституту водних проблем та меліорації НААН.

Окупанти хочуть зробити життя українців нестерпним

На засіданні уряду 14 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що росіяни навмисне спускають воду з Каховського водосховища, аби позбавити українців, які отримують воду з Дніпра, доступу до неї. Тобто вони намагаються зробити життя українців ще більш нестерпним.

каховське водосховище
Фото: Maxar Technologies

"Після часткового руйнування та умисного відкриття росіянами шлюзів Каховської ГЕС ми щодня втрачаємо тисячі кубометрів води. Через це 70% населених пунктів, які отримують воду саме з Дніпра, можуть залишитися без доступу до неї", — додав Шмигаль.

Але це не найбільша проблема. Більшою загрозою є атомна, оскільки зниження рівня води у сховищі може призвести до неналежного функціонування систем охолодження Запорізької АЕС.

каховське водосховище
Рівень води в Каховському водосховищі у 2022 році
каховське водосховище
Рівень води в Каховському водосховищі у 2023 році

"Україна закликає всіма доступними засобами тиснути на росію, щоб вона закрила шлюзи та відновила гідротехнічні споруди на Каховській ГЕС. Або дозволила це зробити українським фахівцям. Звертаюся до міжнародних партнерів і наголошую: інакше ми зіткнемося з екологічною катастрофою, яка матиме незліченні деструктивні наслідки для всього континенту", — наголосив прем’єр-міністр.

Під загрозою мільйони людей і не лише в Україні

Все саме так і буде, підтверджує в коментарі Новини.LIVE Михайло Яцюк, заступник директора Інституту водних проблем та меліорації НААН. За його словами, до басейну Дніпра прив'язані дві третини промислового комплексу і дві третини населення.

Михайло Яцюк
Михайло Яцюк. Фото: ukrinform.ua

Основними регулюючими ємкостями в басейні Дніпра є каскад шести водосховищ. У них зосереджено близько 44 кубокілометрів води. Каховське водосховище є одним із найбільших (майже 18 кубокілометрів води), з якого окупанти цілеспрямовано спускають воду. Через це весь південь України залишається без водних ресурсів. 

"Дане водосховище призначене для зрошення півдня, Дніпропетровщини та Криму. Окупанти це розуміють і цілеспрямовано щодня спускають з нього сотні мільйонів метрів кубічних води у море. Це серйозно впливатиме на сільське господарство, врожаї та звичайно ж на людей. Адже вода — життя людини та основа будь-якої економіки. І оскільки всі зрошувальні системи південної України прив'язані саме до Каховського водосховища, під загрозою опиняться не просто сотні тисяч людей, а й декілька мільйонів. І ця проблема може з'явиться не просто в якомусь там недосяжному майбутньому, а вже цього року", — каже Яцюк.

Без води можуть опинитися не лише люди, а й вся інфраструктура, що пов'язана із водними ресурсами Каховського водосховища. Постраждають галузі економіки та південь України, а й весь Чорноморський регіон. Це Румунія, Болгарія, Туреччина і навіть Грузія, на територію яких випадатимуть опади із рештками різних водорослей та аквакультур.

рівень води в Дніпрі
Рівень води у водоймах падає. Фото: Валерій Кємєнов / Facebook

А сама Україна, яка мінімізувала продовольчу кризу в світі, матиме проблеми із забезпеченням власної продовольчої безпеки. Тепла зима може лише посилити проблему, через що у загальному доведеться боротися за кожен кубічний метр води. 

Як же змінімізувати ризики водної катастрофи 

За словами Яцюка, для того, аби не постраждав весь комплекс, що прив'язаний до Каховського водосховища, туди має потрапляти вода. Але якщо Україна поповнюватиме його з інших своїх водосховищ, автоматично обмежаться ресурси та галузі економіки, що прив'язані до них. Те ж саме Кременчуцьке водосховище та Київське.

Тоді під загрозою дефіциту води опиняться кияни та місцеве галузеве виробництво. А це вже тих самих 70% споживачів, про які й говорив Шмигаль на засіданні уряду. 

"Якщо спустять воду з інших водосховищ, їхнім споживачам мають надати альтернативу. Оскільки це буде пряма загроза веденню сільського господарства, маємо знати, які культури сіяти, аби не втратити об'єму виробництва. Невиключено, що сільгоспвиробникам певною мірою доведеться перепрофілюватись. Тобто замінити певні культури, які планували на зрошення, на інші по сухостійкості чи взагалі на інші сорти, які при відсутності зрошення, могли би дати нам врожаї", — підсумував Яцюк.

Каховське водосховище розташоване на території Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей України. Введено в експлуатацію у 1956 році. Це гідровузол Каховської ГЕС, що розташовується за 5 км від захопленого росіянами міста Нова Каховка Херсонської області.

Каховська ГЕС
Каховська ГЕС. Фото: Липунов Дмитрий / Wikimedia commons

Водосховище використовується для постачання питної та поливної води деяких частин південних областей України. Супутникові знімки показують, що рівень води у водосховищі впав до найнижчої позначки за три десятиліття.

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