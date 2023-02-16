Росія спускає воду із Каховського водосховища: хто під загрозою

Каховське водосховище є одним із найбільших в Україні

Окупанти навмисне щодня спускають сотні мільйонів метрів кубічних води із одного із найбільших водосховищ України — Каховського. Під загрозою сільськогосподарські угіддя півдня, цілі галузі економіки та мільйони людей. І цей сценарій реалізується не в якомусь недосяжному майбутньому, а вже цього року.

Про це Новини.LIVE розповів Михайло Яцюк, заступник директора Інституту водних проблем та міліорації НААН.

За його словами, через навмисний пуск води із Каховського водосховища серйозно страждатиме сільське господарство, врожаї та звичайно, що водозабезпечення людей. Адже до Каховського водосховища прив'язані всі зрошувальні системи півдня. Невиключено, що під загрозою опиняться не просто сотні тисяч людей, а й декілька мільйонів.

"Дане водосховище призначене для зрошення півдня, Дніпропетровщини та Криму. Окупанти це розуміють і цілеспрямовано щодня спускають з нього сотні мільйонів метрів кубічних води у море. Це серйозно впливатиме на сільське господарство, врожаї та звичайно ж на людей. Адже вода — життя людини та основа будь-якої економіки", — відзначив Яцюк.

І оскільки всі зрошувальні системи південної України прив'язані саме до Каховського водосховища, під загрозою опиняться не просто сотні тисяч людей, а й декілька мільйонів. І ця проблема може з'явиться не просто в якомусь там недосяжному майбутньому, а вже цього року.

Без води можуть опинитися не лише люди, а й вся інфраструктура, що пов'язана із водними ресурсами Каховського водосховища. Постраждають галузі економіки.

"І це не лише гуманітарна катастрофа, а й величезні техногенні загрози. Бо та ж сама Запоріжська АЕС воду на охолодження бере саме із Каховського водосховища. Якщо воно буде спущене і ніде буде брати воду, доведеться зупинити саму АЕС. Але це не так просто", — уточнив Яцюк.

Нагадаємо, на засіданні уряду в вівторок 14 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що росіяни навмисне спускають воду з Каховського водосховища, аби позбавити українців, які отримують воду з Дніпра, доступу до неї. Тобто вони намагаються зробити життя українців ще більш нестерпним.

Після часткового руйнування та умисного відкриття росіянами шлюзів Каховської ГЕС Україна щодня втрачає тисячі кубометрів води. Через це 70% населених пунктів, які отримують воду саме з Дніпра, можуть залишитися без доступу до неї.

