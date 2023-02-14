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Россия обвинила ВСУ в использовании химического оружия: что не так с этим заявлением

14 февраля 2023 19:28
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Россия обвинила ВСУ в использовании химического оружия: опровержение фейка
Россия выпустила очередной фейк
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Российские СМИ опубликовали очередной фейк со ссылкой на "чиновников" "ДНР". Они писали, что украинские защитники применили химическое оружие на Соледарском и Бахмутском направлениях. Однако их доказательства ставят под сомнение это заявление.

Об этом говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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Как отметили журналисты фактчекингового проекта StopFake, ни на одном из видеороликов, которые как доказательство распространяют пропагандисты, нет запрещенного гуманитарным правом оружия.

"На видео, где якобы зафиксировано применение химического оружия, видна съемка из дрона: несколько российских военных барахтаются в канале, после чего на них падает боеприпас. Пропагандисты утверждают, что эти военные якобы были атакованы гранатой с химическим веществом, повлекшим за собой удушье и дезориентацию солдат", — говорится в сообщении.

Но, как отмечают в Центре, на полном видео четко видно, что российских солдат на самом деле атаковали дважды. Вероятнее всего, первая граната ранила осколками солдат, чем вызвала их дезориентацию в воде. Удар вторым боеприпасом с синим хвостовиком повлек за собой смерть обоих военных.

"Эти боеприпасы не являются запрещенным оружием. На видео можно заметить применение гранаты Ф-1 и осколочного боеприпаса ВОГ. На видео, где якобы "засветились" украинские дроны с химическими боеприпасами, также нет запрещенного оружия. На самом деле отдельная тактическая группа аэроразведки" использует разрешенные снаряды ВОГ — они в сочетании с дроном FPV образуют дрон-камикадзе", — пояснили в ведомстве.

Напомним, как сообщалось ранее, в российском минобороны заявили, что Украина готовит доказательства о вывозе радиоактивных материалов из Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) во время оккупации, чтобы представить их накануне Генассамблеи ООН. Оккупанты традиционно заявляют, что информация "фейковая".

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