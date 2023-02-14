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У рф влаштували істерику через факти про дії окупантів на ЧАЕС, які Україна представить ООН

14 лютого 2023 18:17
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Україна готує докази про дії росіян на ЧАЕС: заява міноборони рф
Окупанти пішли з ЧАЕС 31 березня 2022 року
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

В російському міноборони заявили, що Україна готує докази про вивезення радіоактивних матеріалів з Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС) під час окупації, щоб представити їх напередодні Генасамблеї ООН. Окупанти традиційно заявляють, що інформація "фейкова". 

Про це йдеться у повідомленні міноборони рф

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Окупанти обурюються, що Україна опублікує докази про порушення росією Конвенції про ядерну безпеку перед 22 лютого, коли відбудеться спецсесія Генасамблеї ООН.

Росіяни незадоволені, оскільки ця інформація стане причиною нових санкцій. Також окупанти хвилюються через міжнародний спецтрибунал для російських загарбників і підтримку заходом української "формули миру", яку запропонував президент Володимир Зеленський.

"Представники київського режиму планують представити світовій спільноті якісь "вагомі докази", які нібито підтверджують, що внаслідок дій російських військовослужбовців на Чорнобильській АЕС і в "зоні відчуження" в лютому — квітні 2022 року відбулося "радіоактивне зараження значних територій України. 

Готуються докази розкрадання російськими військовослужбовцями радіоактивних матеріалів, хімічних розчинів і забрудненого радіацією устаткування і вивезення російськими військами предметів, які містять небезпечні радіонукліди, за межі зони відчуження, що спричинили опромінення населення тимчасово окупованих територій", — заявляють в міноборони держави-агресора. 

В рф також стверджують, що Україні у цьому допомагають фахівці управління з радіаційної та ядерної безпеки Норвегії.

"Наразі норвезькими експертами проведено "обстеження" місцевості в районах, прилеглих до автодороги "Київ — Прип'ять", а також у населених пунктах Буча, Гостомель та Ірпінь", — зазначили у відомстві. 

Як відомо, 31 березня російські окупаційні війська покинули територію ЧАЕС. Там вони перебували з 24 лютого, тримаючи персонал в заручниках.

Росіяни пограбували Чорнобильську АЕС, перш ніж залишити її. Зокрема, окупанти вкрали комп’ютери, чайники, кавоварки, контейнери з майном, яке було на станції. Вони також розграбували готель, розташований поруч із АЕС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на усіх чотирьох атомних електростанціях, які перебувають під контролем України, будуть постійно перебувати комісії МАГАТЕ. Іноземні фахівці будуть слідкувати за дотриманням ядерної та радіаційної безпеки.

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