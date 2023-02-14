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Росія звинуватила ЗСУ у використанні хімічної зброї: що не так з цією заявою

14 лютого 2023 19:28
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Росія звинуватила ЗСУ у використанні хімічної зброї: спростування фейку
Росія випустила черговий фейк
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Російські ЗМІ опублікували черговий фейк з посиланням на "чиновників" "ДНР". Вони писали, ніби українські захисники застосували хімічну зброю на Соледарському та Бахмутському напрямках. Однак їхні "докази" ставлять під сумнів цю заяву. 

Про це йдеться у повідомленні Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

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Як зазначили журналісти фактчекінгового проєкту StopFake, на жодному з відеороликів, які як доказ поширюють пропагандисти, немає забороненої гуманітарним правом зброї. 

"На відео, де ніби зафіксовано застосування хімічної зброї, видно зйомку із дрона: кілька російських військових борсаються в каналі, після чого на них падає боєприпас. Пропагандисти стверджують, що ці військові нібито були атаковані гранатою з хімічною речовиною, що спричинила задуху та дезорієнтацію солдатів", — йдеться у повідомленні. 

Але, як наголошують у Центрі, на повному відео чітко видно, що російських солдатів насправді атакували двічі. Найімовірніше, перша граната посікла осколками солдатів, чим викликала їх дезорієнтацію в воді. Удар другим боєприпасом із синім хвостовиком спричинив смерть обох військових.

"Ці боєприпаси не є забороненою зброєю. На відео можна помітити застосування гранати Ф-1 та осколкового боєприпасу ВОГ. На відео, де нібито "засвітилися" українські дрони із хімічними боєприпасами, також немає забороненої зброї. Насправді окрема тактична група аеророзвідки "Птахи Мадяра" використовує дозволені снаряди ВОГ вони у поєднанні з дроном FPV утворюють дрон-камікадзе", — пояснили у відомстві. 

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, у російському міноборони заявили, що Україна готує докази про вивезення радіоактивних матеріалів з Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС) під час окупації, щоб представити їх напередодні Генасамблеї ООН. Окупанти традиційно заявляють, що інформація "фейкова". 

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