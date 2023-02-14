Росія звинуватила ЗСУ у використанні хімічної зброї: спростування фейку

Росія звинуватила ЗСУ у використанні хімічної зброї: що не так з цією заявою
Російські ЗМІ опублікували черговий фейк з посиланням на "чиновників" "ДНР". Вони писали, ніби українські захисники застосували хімічну зброю на Соледарському та Бахмутському напрямках. Однак їхні "докази" ставлять під сумнів цю заяву.
Про це йдеться у повідомленні Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
-
Затримання та доставка військовозобов’язаних до ТЦК: що треба знати на випадок обшуків
-
Експерт пояснив, навіщо Україні новий кредит МВФ
-
Розмови про подальшу роботу "зернового коридору" впливають на вартість агропродукції
-
Андрій Лунін залишиться основним голкіпером "Реала": Анчелотті вірить в українця
-
В Україні створять диверсифіковану систему зберігання нафти із запасами на два місяці, — Шмигаль
-
У гнучких смартфонах Samsung Fold почали тріскатися дисплеї
-
Louis Vuitton розглядає співака Фаррелла Вільямса на позицію креативного директора
-
"Червоне — то любов": до дня закоханих в Одесі провели акцію донорства крові
-
Бідність стукає у двері, а діти вмирають за амбіції влади: на що жаліються в росії
-
Росія скидає воду з Каховського водосховища: Шмигаль закликав світ відреагувати
Що свідчить про фейковість заяви рф
Як зазначили журналісти фактчекінгового проєкту StopFake, на жодному з відеороликів, які як доказ поширюють пропагандисти, немає забороненої гуманітарним правом зброї.
"На відео, де ніби зафіксовано застосування хімічної зброї, видно зйомку із дрона: кілька російських військових борсаються в каналі, після чого на них падає боєприпас. Пропагандисти стверджують, що ці військові нібито були атаковані гранатою з хімічною речовиною, що спричинила задуху та дезорієнтацію солдатів", — йдеться у повідомленні.
Але, як наголошують у Центрі, на повному відео чітко видно, що російських солдатів насправді атакували двічі. Найімовірніше, перша граната посікла осколками солдатів, чим викликала їх дезорієнтацію в воді. Удар другим боєприпасом із синім хвостовиком спричинив смерть обох військових.
"Ці боєприпаси не є забороненою зброєю. На відео можна помітити застосування гранати Ф-1 та осколкового боєприпасу ВОГ. На відео, де нібито "засвітилися" українські дрони із хімічними боєприпасами, також немає забороненої зброї. Насправді окрема тактична група аеророзвідки "Птахи Мадяра" використовує дозволені снаряди ВОГ — вони у поєднанні з дроном FPV утворюють дрон-камікадзе", — пояснили у відомстві.
Нагадаємо, як повідомлялося раніше, у російському міноборони заявили, що Україна готує докази про вивезення радіоактивних матеріалів з Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС) під час окупації, щоб представити їх напередодні Генасамблеї ООН. Окупанти традиційно заявляють, що інформація "фейкова".