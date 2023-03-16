Россия ищет союзников в Ближнем Востоке и Африке из-за дефицита боеприпасов и вооружения, — разведка

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что рф столкнулась с дефицитом боеприпасов и вооружения, и поэтому ищет военных союзников. Он отметил, что москва активно ведет переговоры с Ираном, а также со странами Ближнего Востока и Африки.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

РФ ищет союзников

Россия направила свои делегации в Министерство обороны, Службу внешней разведки и другие ведомства и министерства, чтобы получить как можно больше боеприпасов и вооружения.

Скибицкий также подчеркнул, что Иран является главным военным партнером рф и поставляет боеприпасы и беспилотники. Россия интересуется также баллистическими ракетами, но Иран пока не дает согласия. Он также отметил, что Иран ждет от рф новейшего вооружения, технологий атомной энергетики и ракетных программ.

Скибицкий также заявил, что сирийский режим Башара Асада зависим от рф, так как на территории страны находится контингент российских войск. Он отметил, что россия забирает у Сирии вооружение, которое ранее предоставила. Согласно разведчику, возможной заменой сирийским наемникам могут быть тысячи сирийцев, но подтверждение их пребывания на территории временно оккупированных районов рф пока не было получено.

Напомним, что представитель Генштаба Вооруженных Сил Украины, старший лейтенант Андрей Рудык, заявил, что российская армия потеряла по меньшей мере 15 своих основных боевых танков Т-90М в ходе военной агрессии против Украины. Он отметил, что это только те случаи, которые имеют бесспорные доказательства в виде фото и видео фиксации, и вероятно, что оккупанты потеряли гораздо больше единиц Т-90М.