Россия ищет союзников в Ближнем Востоке и Африке из-за дефицита боеприпасов и вооружения, — разведка
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что рф столкнулась с дефицитом боеприпасов и вооружения, и поэтому ищет военных союзников. Он отметил, что москва активно ведет переговоры с Ираном, а также со странами Ближнего Востока и Африки.
Об этом он сказал в эфире телемарафона.
-
Украина предложила НАТО создать авиационную коалицию, — ВСУ
-
Президент Сирии заявил, что признает "новые границы" рф с украинскими территориями
-
В Харькове бывший артдиректор одного из телеканалов создавал макеты "Z-символики"
-
СБУ в Одессе задержало корректировщика ракетных ударов по городу
-
Оккупанты усилили в Мелитополе проверки после подрыва коллаборанта
-
Эстония передаст Украине снайперское оружие и спецснаряжение
-
Мэр Ирпеня рассказал о восстановлении зданий в городе, которые повредили оккупанты
-
Британия назвала лучший вариант для защиты Молдовы от нападения россии: при чем здесь Украина
-
Португалия согласилась помогать в экспорте украинской продукции: детали
-
Собака, которую переехал водитель Mercedes в Одессе после операции на улицу уже не вернется
РФ ищет союзников
Россия направила свои делегации в Министерство обороны, Службу внешней разведки и другие ведомства и министерства, чтобы получить как можно больше боеприпасов и вооружения.
Скибицкий также подчеркнул, что Иран является главным военным партнером рф и поставляет боеприпасы и беспилотники. Россия интересуется также баллистическими ракетами, но Иран пока не дает согласия. Он также отметил, что Иран ждет от рф новейшего вооружения, технологий атомной энергетики и ракетных программ.
Скибицкий также заявил, что сирийский режим Башара Асада зависим от рф, так как на территории страны находится контингент российских войск. Он отметил, что россия забирает у Сирии вооружение, которое ранее предоставила. Согласно разведчику, возможной заменой сирийским наемникам могут быть тысячи сирийцев, но подтверждение их пребывания на территории временно оккупированных районов рф пока не было получено.
Напомним, что представитель Генштаба Вооруженных Сил Украины, старший лейтенант Андрей Рудык, заявил, что российская армия потеряла по меньшей мере 15 своих основных боевых танков Т-90М в ходе военной агрессии против Украины. Он отметил, что это только те случаи, которые имеют бесспорные доказательства в виде фото и видео фиксации, и вероятно, что оккупанты потеряли гораздо больше единиц Т-90М.