Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Безопасность arrow Сколько новой техники рф уничтожили украинские военные: ответ ВСУ arrow

Сколько новой техники рф уничтожили украинские военные: ответ ВСУ

16 марта 2023 13:45
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Танки рф
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Представитель Генштаба Вооруженных Сил Украины, старший лейтенант Андрей Рудык, заявил, что российская армия потеряла по меньшей мере 15 своих основных боевых танков Т-90М в ходе военной агрессии против Украины. Он отметил, что это только те случаи, которые имеют бесспорные доказательства в виде фото и видео фиксации, и вероятно, что оккупанты потеряли гораздо больше единиц Т-90М.

Об этом сообщает Millitary Media Center.

Читайте также:

Уничтоженная российская техника

Рудык отметил, что ранее оккупанты называли эти танки "непобедимыми" и в их использовании была уверена российская армия. Однако, танки Т-90М почти не используются оккупантами в ходе боевых действий, после того как они были уничтожены украинскими военными.

Согласно заявлению Рудыка, впервые во время агрессии РФ против Украины "непобедимый" Т-90М был уничтожен военнослужащим бригады территориальной обороны Харькова с помощью шведской ручной пушки Carl Gustav. Инцидент произошел еще 4 мая 2022 года вблизи Старого Салтова Харьковской области, причем стоимость пушки, которой был уничтожен танк, составляет 20 тысяч долларов, в то время как стоимость танка - 5 миллионов долларов.

Рудык также заявил, что "непобедимость" и "совершенство" Т-90М оказались мифами, и оккупанты переоценили свои возможности. Он отметил, что Украина готова отразить любые агрессивные действия против нее, в том числе и против более современной техники.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали перемещение российской техники. Она двигается в направлении Мангуша и Бердянска.

Также мы писали, что московские застройщики отказались восстанавливать уничтоженный российскими войсками Мариуполь. Они требуют от оккупационной армии сначала захватить Запорожье.

Добавим, что российская оккупационная "администрация" Мариуполя усилила контроль за жителями города. Паспорта и телефоны теперь проверяют даже в общественном транспорте.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

14:38 "Реал" принял неожиданное решение по кандидатуре нового тренера

14:36 Украина предложила НАТО создать авиационную коалицию, — ВСУ

14:33 Президент Сирии заявил, что признает "новые границы" рф с украинскими территориями

14:29 В Харькове бывший артдиректор одного из телеканалов создавал макеты "Z-символики"

Новина з фото

14:20 СБУ в Одессе задержало корректировщика ракетных ударов по городу

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:17 Оккупанты усилили в Мелитополе проверки после подрыва коллаборанта

14:17 Эстония передаст Украине снайперское оружие и спецснаряжение

14:14 Мэр Ирпеня рассказал о восстановлении зданий в городе, которые повредили оккупанты

14:00 Британия назвала лучший вариант для защиты Молдовы от нападения россии: при чем здесь Украина

13:57 Россия ищет союзников в Ближнем Востоке и Африке из-за дефицита боеприпасов и вооружения, — разведка

Новина з відео

13:55Собака, которую переехал водитель Mercedes в Одессе после операции на улицу уже не вернется

Новина з відео

13:41 Бужинская запремьерила клип на песню, которую презентовала на Неделе моды в Париже: о чем она

Новина з відео

13:19 В Сети показали момент взрыва в здании ФСБ в Ростове

Новина з відео

12:30 Звезда "Квартала 95" в новой пародии высмеял кадырова, который отчитывается путину с бумажки

Новина з відео

12:27 Американцы обнародовали видео атаки российского самолета на беспилотник над Черным морем

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

12:25 В Одесской области нет сетевых ограничений поставок электроэнергии

Новина з відео

12:03В Ростове произошел масштабный пожар в здании управления пограничной службы ФСБ

Новина з відео

11:16 Россияне существенно увеличили количество обстрелов на Луганском фронте, — Гайдай

Новина з відео

11:03 Звуки метро и акустика Софиевской площади: авторы уникального тревел-шоу записали саунд Киева

Новина з відео

10:20 В Черном море зафиксирована нетипичная активность кораблей рф, — Гуменюк

13:23 Пенсии экс-депутатов ВРУ: какие выплаты получали во время войны

21:45 От роз до национального символа Китая: любимые цветы знаменитостей

Новина з фото

19:45 От Джеки Чана до Григория Сковороды: актеры "Дизель шоу" рассказали о своих любимых книгах

Эксклюзив

19:00Партнерство вместо брака для ЛГБТ сообщества: что думают одесситы о новом законопроекте

18:45Следующий этап российского противостояния Западу — дестабилизация: пример Молдовы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:23Онлайн-растаможка авто: Минцифры заставит депутатов еще раз рассмотреть законопроект

Новина з фото

15:01 Атаки из артиллерии, пустые улицы и отсутствие коммунальных выгод — как живет прифронтовый Часов Яр

14:23Биткоину прогнозируют заоблачное будущее: сколько будет стоить

06:23Украинцам повысят еще один тариф: сколько придется доплатить

Новина з фото

21:11 Хотела догнать Спирс и Агилеру: как живет поп-принцесса нулевых Менди Мур

Актуальное по теме

None 16 Март 14:38

"Реал" принял неожиданное решение по кандидатуре нового тренера

None 16 Март 14:33

Украина предложила НАТО создать авиационную коалицию, — ВСУ

None 16 Март 14:34

Президент Сирии заявил, что признает "новые границы" рф с украинскими территориями

None 16 Март 14:31

В Харькове бывший артдиректор одного из телеканалов создавал макеты "Z-символики"

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB