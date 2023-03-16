Сколько новой техники рф уничтожили украинские военные: ответ ВСУ

Танки рф

Представитель Генштаба Вооруженных Сил Украины, старший лейтенант Андрей Рудык, заявил, что российская армия потеряла по меньшей мере 15 своих основных боевых танков Т-90М в ходе военной агрессии против Украины. Он отметил, что это только те случаи, которые имеют бесспорные доказательства в виде фото и видео фиксации, и вероятно, что оккупанты потеряли гораздо больше единиц Т-90М.

Об этом сообщает Millitary Media Center.

Уничтоженная российская техника

Рудык отметил, что ранее оккупанты называли эти танки "непобедимыми" и в их использовании была уверена российская армия. Однако, танки Т-90М почти не используются оккупантами в ходе боевых действий, после того как они были уничтожены украинскими военными.

Согласно заявлению Рудыка, впервые во время агрессии РФ против Украины "непобедимый" Т-90М был уничтожен военнослужащим бригады территориальной обороны Харькова с помощью шведской ручной пушки Carl Gustav. Инцидент произошел еще 4 мая 2022 года вблизи Старого Салтова Харьковской области, причем стоимость пушки, которой был уничтожен танк, составляет 20 тысяч долларов, в то время как стоимость танка - 5 миллионов долларов.

Рудык также заявил, что "непобедимость" и "совершенство" Т-90М оказались мифами, и оккупанты переоценили свои возможности. Он отметил, что Украина готова отразить любые агрессивные действия против нее, в том числе и против более современной техники.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали перемещение российской техники. Она двигается в направлении Мангуша и Бердянска.

Также мы писали, что московские застройщики отказались восстанавливать уничтоженный российскими войсками Мариуполь. Они требуют от оккупационной армии сначала захватить Запорожье.

Добавим, что российская оккупационная "администрация" Мариуполя усилила контроль за жителями города. Паспорта и телефоны теперь проверяют даже в общественном транспорте.