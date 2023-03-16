Росія шукає союзників у Близькому Сході та Африці через дефіцит боєприпасів та озброєння, — розвідка

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що росія зіткнулася з дефіцитом боєприпасів і озброєння, і тому шукає військових союзників. Він зазначив, що москва активно веде переговори з Іраном, а також із країнами Близького Сходу та Африки.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

РФ шукає союзників

Росія направила свої делегації до Міністерства оборони, Служби зовнішньої розвідки та інших відомств і міністерств, щоб отримати якомога більше боєприпасів та озброєння.

Скібіцький також підкреслив, що Іран є головним військовим партнером росії і постачає боєприпаси та безпілотники. Росія цікавиться також балістичними ракетами, але Іран поки що не дає згоди. Він також зазначив, що Іран чекає від росії нового озброєння, технологій атомної енергетики й ракетних програм.

Скібіцький також заявив, що сирійський режим Башара Асада залежить від рф, оскільки на території країни знаходиться контингент російських військ. Він зазначив, що росія забирає у Сирії озброєння, яке раніше надала. Згідно з розвідником, можливою заміною сирійським найманцям можуть бути тисячі сирійців, але підтвердження їх перебування на території тимчасово окупованих районів росії поки не було отримано.

Нагадаємо, що представник Генштабу Збройних сил України, старший лейтенант Андрій Рудик заявив, що російська армія втратила щонайменше 15 своїх основних бойових танків Т-90М у ході військової агресії проти України. Він зазначив, що це лише ті випадки, які мають безперечні докази у вигляді фото та відео фіксації, і, ймовірно, що окупанти втратили набагато більше одиниць Т-90М.