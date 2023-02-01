РФ научила белорусских военных использовать Искандеры

В Беларуси продолжаются совместные учения с россией

Белорусские военные завершили обучение по использованию ракетных систем "Искандер". Именно этим оружием оккупационная армия рф обстреливает мирные города Украины.

Об обучении сообщает министерство обороны Беларуси.

Что известно

Отмечается, что белорусские военнослужащие уже приступили к полной самостоятельной эксплуатации оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Ранее они проходили обучение непосредственно в россии, обстреливающей этими ракетами Украину.





"В Республике Беларусь есть достаточный запас ракет к комплексу, который позволит выполнить любую задачу на расстоянии до 500 километров", — отмечает начальник ракетных войск и артиллерии сил Беларуси Руслан Чехов.



По его словам, армии Беларуси как раз не хватало таких систем, способных выполнять задачи на расстоянии более 300 километров.

Напомним, ранее в Госпогранслужбе сообщали, что Украина следит за ситуацией на белорусской границе. В настоящее время войска рф в Беларуси находятся на полигонах, наступательной группировки нет.

Как известно, Беларусь не перестает поддерживать вооруженную агрессию россии. На ее территории постоянно проходят совместные учения между подразделениями РБ и рф. Кроме того, россия использует Беларусь как площадку для обстрелов Украины.

Последний масштабный обстрел Украины был 26 января, тогда оккупанты выпустили 55 ракет, из них Воздушные силы Украины сбили 47 штук. Большинство ракет, как всегда, целились по Киеву.