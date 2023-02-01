Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Безпека arrow Росія навчила білоруських військових використовувати РК "Іскандер" arrow

Росія навчила білоруських військових використовувати РК "Іскандер"

1 лютого 2023 13:48
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
РФ навчила білоруських військових використовувати Іскандери
У Білорусі тривають спільні навчання з росією
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Білоруські військові завершили навчання щодо використання ракетних систем "Іскандер". Саме цією зброєю окупаційна армія рф обстрілює мирні міста України.

Про навчання повідомляє міністерство оборони Білорусі.

Читайте також:

Що відомо

Зазначається, що білоруські військовослужбовці вже розпочали повну самостійну експлуатацію оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер". Раніше вони проходили навчання безпосередньо у росії, яка обстрілює цими ракетами Україну.


  
"У Республіці Білорусь є достатній запас ракет до комплексу, який дозволить виконати будь-яке завдання на відстані до 500 кілометрів", — наголошує начальник ракетних військ та артилерії сил Білорусі Руслан Чехов.
  
За його словами, армії Білорусі якраз не вистачало таких систем, здатних виконувати завдання на відстані понад 300 кілометрів.

Нагадаємо, раніше у Держприкордонній службі повідомляли, що Україна слідкує за ситуацією на білоруському кордоні. Наразі війська рф в Білорусі перебувають на полігонах, наступального угруповання немає.

Як відомо, Білорусь не припиняє підтримувати збройну агресію росії. На її території постійно відбуваються спільні навчання між підрозділами РБ і рф. Окрім того, росія використовує Білорусь як майданчик для обстрілів України.

Останній масштабний обстріл України був 26 січня, тоді окупанти випустили 55 ракет, із них Повітряні сили України збили 47 штук. Більшість ракет, як завжди, цілились по Києву.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

15:01 Клуби АПЛ встановили рекорд із витрат на нових футболістів: цифри вражають

Ексклюзив

15:00 Одеський зоопарк під час блекауту: як рятують тварин

14:53 Сват Вікторії та Девіда Бекхем подав позов проти організаторів весілля Ніколи Пельтц та Брукліна

Новина з фото

14:43 РФ поширює фейковий "документ" щодо причин катастрофи з керівництвом МВС у Броварах

14:35 Intel скоротить зарплати працівникам: гендиректор втратить 25% окладу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

14:28 В СБУ оприлюднили подробиці щодо обшуків у Коломойського

14:24 Півзахисник збірної України зазнав важкої травми: грати почне нескоро

Новина з відео

14:23 Лобода анонсувала нову україномовну пісню, в якій звертається до окупантів

14:19 Департамент комунальної власності в Одесі остаточно очолив Олександр Ахмеров: що про нього відомо

14:10 ДБР повідомило про підозру ексміністру енергетики Насалику: що інкримінують посадовцю

Ексклюзив

15:00 Одеський зоопарк під час блекауту: як рятують тварин

Новина з відео

14:23 Лобода анонсувала нову україномовну пісню, в якій звертається до окупантів

Новина з відео

07:53 Росіяни пригнали ще один підводний човен з "Калібром", — Гуменюк

Новина з відео

23:09 Чекаємо на новини для України: Зеленський про рішення союзників у ЄС

Новина з відео

20:55 "У нас армія впаде як картковий будинок": окупант скаржиться на низьку боєздатність серед військових

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

18:43 ЗСУ пояснили, чому сьогодні тричі оголошували повітряну тривогу

Ексклюзив

17:00 "Інформвійну на книжковому ринку ми програли": власник "Фоліо" Олександр Красовицький

Новина з відео

16:55 Гороскоп на 1 лютого: Левам — час на самоаналіз, Скорпіонам — не поспішати

Ексклюзив

16:30 Коваленко: "росія планує захопити увесь Донбас у найближчі місяці, але ЗСУ готують сюрприз ворогу"

Новина з відео

16:20 В Одесі горів соціальний центр для переселенців: наслідки та ймовірна причина пожежі

Ексклюзив

15:00 Одеський зоопарк під час блекауту: як рятують тварин

Ексклюзив

09:00 Капкан для росіян: чи перетвориться лівобережжя Дніпра на "котел" для окупантів

08:00 Доплати військовим, субсидії, виплати біженцям та безкоштовні LED-лампи: що зміниться з 1 лютого

18:30 Як змінилась військова тактика росії за майже рік повномасштабного вторгнення

Ексклюзив

17:00 "Інформвійну на книжковому ринку ми програли": власник "Фоліо" Олександр Красовицький

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:38 Як харківський бабак-віщун Тимко жив в окупації

Ексклюзив

16:30 Коваленко: "росія планує захопити увесь Донбас у найближчі місяці, але ЗСУ готують сюрприз ворогу"

12:30 Бійка жаби та гадюк: як Пригожин та Рогозін Гіркіна на фронт не пускали

Ексклюзив

12:16 Селезньов перелічив три складові, необхідні ЗСУ для початку контрнаступу

Ексклюзив

11:14 Селезньов сказав, на яких напрямках ворог має ініціативу

Актуальне по темі

None 1 Лютий 14:43

Клуби АПЛ встановили рекорд із витрат на нових футболістів: цифри вражають

None 1 Лютий 09:57

Одеський зоопарк під час блекауту: як рятують тварин

None 1 Лютий 14:52

Сват Вікторії та Девіда Бекхем подав позов проти організаторів весілля Ніколи Пельтц та Брукліна

None 1 Лютий 14:43

РФ поширює фейковий "документ" щодо причин катастрофи з керівництвом МВС у Броварах

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB