РФ навчила білоруських військових використовувати Іскандери

Росія навчила білоруських військових використовувати РК "Іскандер"
Білоруські військові завершили навчання щодо використання ракетних систем "Іскандер". Саме цією зброєю окупаційна армія рф обстрілює мирні міста України.
Про навчання повідомляє міністерство оборони Білорусі.
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Що відомо
Зазначається, що білоруські військовослужбовці вже розпочали повну самостійну експлуатацію оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер". Раніше вони проходили навчання безпосередньо у росії, яка обстрілює цими ракетами Україну.
"У Республіці Білорусь є достатній запас ракет до комплексу, який дозволить виконати будь-яке завдання на відстані до 500 кілометрів", — наголошує начальник ракетних військ та артилерії сил Білорусі Руслан Чехов.
За його словами, армії Білорусі якраз не вистачало таких систем, здатних виконувати завдання на відстані понад 300 кілометрів.
Нагадаємо, раніше у Держприкордонній службі повідомляли, що Україна слідкує за ситуацією на білоруському кордоні. Наразі війська рф в Білорусі перебувають на полігонах, наступального угруповання немає.
Як відомо, Білорусь не припиняє підтримувати збройну агресію росії. На її території постійно відбуваються спільні навчання між підрозділами РБ і рф. Окрім того, росія використовує Білорусь як майданчик для обстрілів України.
Останній масштабний обстріл України був 26 січня, тоді окупанти випустили 55 ракет, із них Повітряні сили України збили 47 штук. Більшість ракет, як завжди, цілились по Києву.