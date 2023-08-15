Россия может готовить провокацию на Курской АЭС: обнародованы документы
Россия планирует провокацию на Курской атомной электростанции. Там готовятся к эвакуации местного населения.
Об этом пишет Центр национального сопротивления.
Эвакуация жителей
"По данным подполья в Курской области идет подготовка к эвакуации из зоны вероятного радиоактивного загрязнения, на случай аварии на АЭС. Для этого местным властям поставили задачу создать транспортный реестр. Соответствующие документы попали в распоряжение Центра национального сопротивления", — говорится в сообщении.
Россияне планируют эвакуировать от 21 до 57 тысяч человек, однако население области — более 1 миллиона граждан. В свою очередь из Курска готовят к эвакуации 435 тысяч человек. Речь идет о 5% населения области. Это показывает "избранность" попавших в список.
Из Курска и окрестностей области людей будут вывозить в следующие населенные пункты:
- Железногорск;
- Большое Солдатское;
- Щигры;
- Горшечное.
Очередная провокация
"Заметим, Силы обороны Украины действуют исключительно на территории Украины и не планируют никаких атак на атомные станции. Эта провокация необходима самим россиянам, чтобы отвлечь мир от захвата ЗАЭС" , — добавили в сообщении.
Напомним, в Украине выразили обеспокоенность по поводу действий России на территории Запорожской атомной электростанции. При этом ядерные регуляторы призывают Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проявить большую решительность в осуждении этих действий.