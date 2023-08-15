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Россия может готовить провокацию на Курской АЭС: обнародованы документы

15 августа 2023 14:06
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Россия может готовить провокацию на Курской АЭС: обнародованы документы
Курская АЭС. Фото: Курская АЭС/ Facebook
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Россия планирует провокацию на Курской атомной электростанции. Там готовятся к эвакуации местного населения.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

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Эвакуация жителей

"По данным подполья в Курской области идет подготовка к эвакуации из зоны вероятного радиоактивного загрязнения, на случай аварии на АЭС. Для этого местным властям поставили задачу создать транспортный реестр. Соответствующие документы попали в распоряжение Центра национального сопротивления", — говорится в сообщении.

Россияне планируют эвакуировать от 21 до 57 тысяч человек, однако население области — более 1 миллиона граждан. В свою очередь из Курска готовят к эвакуации 435 тысяч человек. Речь идет о 5% населения области. Это показывает "избранность" попавших в список.

Из Курска и окрестностей области людей будут вывозить в следующие населенные пункты:

  • Железногорск;
  • Большое Солдатское;
  • Щигры;
  • Горшечное.
Документы эвакуации. Фото: Сопротивление
Документы эвакуации. Фото: Сопротивление
Документы эвакуации. Фото: Сопротивление

Очередная провокация

"Заметим, Силы обороны Украины действуют исключительно на территории Украины и не планируют никаких атак на атомные станции. Эта провокация необходима самим россиянам, чтобы отвлечь мир от захвата ЗАЭС" , — добавили в сообщении.

Напомним, в Украине выразили обеспокоенность по поводу действий России на территории Запорожской атомной электростанции. При этом ядерные регуляторы призывают Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проявить большую решительность в осуждении этих действий.

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